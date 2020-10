Weil: Großes Interesse am starken Standort Salzgitter

In einer außerordentlichen Aufsichtsratsitzung Anfang Oktober hielt MAN an seinen Plänen, 9500 Stellen abzubauen und Werke zu schließen beziehungsweise zu verlagern, fest, wie Brigitte Runge von der IG Metall Salzgitter-Peine unserer Zeitung berichtete. Dem MAN-Standort in Salzgitter mit rund 2500 Beschäftigten droht die Verlagerung des Komponentenwerks nach Krakau. Damit sind 1400 Arbeitsplätze in unserer Region akut bedroht. In Krakau unterhält der Lkw- und Busbauer seit 2007 ein reines Montagewerk, in dem zum Beispiel Sattelzugmaschinen zusammengebaut werden. In Salzgitter werden unter anderem nicht-angetriebene Achsen und Kurbelwellen hergestellt, die auch nach Krakau gehen dürften.

Scharfe Kritik der Arbeitnehmervertreter

IG Metall, MAN- und VW-Betriebsrat kritisieren die Pläne des Unternehmens, das eine Tochter des VW-Konzerns ist, scharf. Zuletzt hatte MAN die Vereinbarungen zu Beschäftigungs- und Standortsicherungen aufgekündigt, dadurch sind mit Beginn des nächsten Jahres – ab Januar 2021 – theoretisch betriebsbedingte Kündigungen möglich. MAN-Gesamtbetriebsratschef Saki Stimoniaris und auch VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh bezeichneten das in der Vergangenheit als „Kulturbruch“. Tatsächlich ist das bisher im VW-Konzern noch nicht vorgekommen. Diese Premiere versetzt vor allem die MAN-Beschäftigten in große Angst um ihren Arbeitsplatz. Der Vertrauenskörperleiter im MAN-Werk Salzgitter, Andrea Deiana, sagte am vergangenen Donnerstag: „Die Belegschaft ist gerade sehr verunsichert, wie es weitergehen soll.“

Weil: Setzen uns für den Erhalt ein

Den Beschäftigten will nun Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Unterstützung signalisieren. Der SPD-Politiker besucht das MAN-Werk in Salzgitter am Montagmittag und wird dort wohl auch zu den Beschäftigten sprechen und den Betrieb besichtigen. Er sagte unserer Zeitung vorab am Freitag: „Bei meinem Besuch möchte ich mir vor Ort ein Bild von der Situation machen und im Gespräch mit allen Beteiligten eine bessere Einschätzung der Lage erhalten. Die Landesregierung hat ein großes Interesse an einem starken Industriestandort Salzgitter und wird sich zusammen mit dem Betriebsrat für die Beschäftigten und den Erhalt der Arbeitsplätze bei MAN am Standort einsetzen.“

Weil sitzt im Aufsichtsrat des VW-Konzerns, Mutter des Lkw- und Lastwagenbauers. In dem Gremium sitzt ebenfalls Stimoniaris, der MAN-Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Auch er wird am Montag den Standort Salzgitter besuchen. Gelegenheit zum Gespräch werden Weil und Stimoniaris dann mit dem MAN-Vorstandschef Andreas Tostmann haben: Tostmann hat sich eigens für den Weil-Besuch ebenfalls in Salzgitter angekündigt, wie die IG Metall berichtete. Gewerkschaft und Betriebsrat möchten den Ministerpräsidenten am Montag am Werkstor „gebührend“ begrüßen, die Erwartungen an ihn sind nach eigenen Angaben hoch. Wie die Begrüßung für Tostmann ausfällt – falls die Beschäftigten ihn zu sehen bekommen – wird abzuwarten sein.