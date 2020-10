Das System schlägt zurück

Der Abgas-Betrug schlägt nach wie vor Wellen. Vor allem die deutschen Gerichte sind weiterhin mit der juristischen Aufarbeitung der Abgas-Manipulationen befasst. Nach VW-Angaben laufen an allen 115 Landgerichten in Deutschland entsprechende Verfahren. Der Skandal ist auch eine Art Job-Maschine für Juristen, die in Anzeigen zum Beispiel versprechen: „Autokonzerne verbrennen Ihr Geld! Wir holen es zurück.“ Beobachter des Abgas-Betrugs und dessen Aufarbeitung sprechen gar vom Entstehen einer „Klage-Industrie“. Um sich vor weiteren – aus VW-Sicht ungerechtfertigten – Klagen zu schützen, startet der Autobauer eine eigene Kampagne. Das System schlägt sozusagen zurück.

Argumente auf eigener Homepage

Auf einer eigenen Internetseite (https://www.volkswagenag.com/de/group/Diesel/ea288.html) hat VW Argumente gesammelt, die aus Sicht des Unternehmens gegen eine Klage sprechen. Zugleich bewirbt VW die Internetseite in bezahlten Google-Anzeigen. Angesprochen werden nur die Besitzer eines VW-Modells, das von einem Diesel-Motor des Typs EA 288 angetrieben wird. Ihnen wird in Inseraten verschiedener Kanzleien Schadenersatz in Aussicht gestellt, weil auch in diesem Motor eine unzulässige Abgas-Regulierung verbaut sein soll.

Unterschiedliche Bewertungen zu Motoren

Die Motorenfamilie EA 288 ist die Nachfolgegeneration der EA- 189-Motoren. Die EA-189-Maschinen standen im Zentrum des VW-Abgas-Betrugs. Zu beiden Aggregaten gibt es bisher unterschiedliche Einschätzungen und juristische Bewertungen. VW vertritt die Auffassung, dass sowohl der EA 189 als auch der EA 288 nicht gegen europäisches und deutsches Recht verstoßen.

Niederlage vor Bundesgerichtshof

Allerdings unterlag der Autobauer im Mai vor dem Bundesgerichtshof dem Besitzer eines Modells mit einer EA-189-Maschine. Das oberste deutsche Gericht verurteilte VW nicht nur zu Schadenersatz, sondern bescheinigte dem Unternehmen arglistige Täuschung sowie sittenwidriges Verhalten. Ein entsprechendes finales Urteil zum EA 288 steht dagegen aus.

„Vergleiche schließt Volkswagen nicht“

Die Wolfsburger verweisen auf ihrer Homepage nicht nur darauf, dass der EA 288 keine unzulässige Abschalteinrichtung enthalte, sondern dass mehr als 99 Prozent der Klagen gegen VW erfolglos seien. Zugleich unterstellt das Unternehmen Anwälten Geldmacherei. „Nur Anwälte profitieren von Klagen – und machen Millionenumsätze“, heißt es da. VW betont auch: „Vergleiche schließt Volkswagen nicht.“ Das war beim EA 189 anders.

KBA: Keine unzulässige Abschalteinrichtung im EA 288

Dennoch wird wohl auch dieser Rechtsstreit durch alle Instanzen gehen – schließlich steht sehr viel Geld auf dem Spiel. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es am Mittwoch vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): „Die Vorwürfe zu den VW-Modellen mit dem Motor EA 288 sind nicht neu, und das KBA hat zu diesen Modellen bereits in 2016 eigene Messungen, Untersuchungen und Analysen durchgeführt. Unzulässige Abschalteinrichtungen konnten dabei nicht festgestellt werden. Auch nicht in Gestalt einer unzulässigen Zykluserkennung.“