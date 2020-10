Experte schätzt Trumps Wahlkampf als Risiko für Finanzmarkt ein

Während die Fallzahlen in der Corona-Pandemie in vielen Ländern wieder steigen und die Warnungen vor einer zweiten Welle laut werden, wirkt der Kapitalmarkt unberührt von der Pandemie. Anders als im Frühjahr dieses Jahres gibt es keine plötzlichen Kursabfälle – im Gegenteil: Sowohl der DAX als auch der globale Leitindex MSCI liegen über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank, ist die Krise – zumindest was die Kapitalmärkte betrifft – „eigentlich schon abgehakt.“

„Zweite Welle heißt nicht zwangsläufig Rezession“ Denn auch wenn die Corona-Krise in der Spitze 30 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung gekostet habe, seien bereits seit März wieder über 30 Billionen US-Dollar an Kapital gewonnen worden. Auch das Damoklesschwert einer zweiten Corona-Welle hat laut dem Chefstrategen für die Realwirtschaft an Schrecken verloren – auch weil die Politik nun verstärkt auf regionale Maßnahmen setze. „Eine zweite Welle heißt daher nicht zwangsläufig eine zweite Rezession“, ist Schickentanz überzeugt. Die Krise bezeichnet er dennoch als „ökonomischen Ausnahmezustand“ – denn nicht nur die schnelle Erholung des Gesamtmarktes sei außergewöhnlich, auch bei den Privatanlegern haben sich die Vorzeichen in der Krise gewandelt. Diese ließen mit Mut zur Investition die professionellen Anlegern hinter sich – denn während Privatleute bereits im März begannen, trotz des Kursfalls einzukaufen, hielten die Profianleger bis zum Sommer die Füße still. „Privatkunden haben damit die Folgen der Erholung deutlich stärker mitgenommen“, erklärt Schickentanz. Auch eine Studie der Finanzaufsich Bafin zeigt auf, dass während der Corona-Krise der Kauf von Aktien bei Privatanlegern deutlich gestiegen ist. Nachhaltige Anlagen können in der Krise überzeugen Neue Zielgruppen hat die Krise aber nicht zum Einstieg in den Wertpapierhandel locken können, sagt Schickentanz. Tatsächlich sei die Schere zwischen erfahrenen Aktienhändlern und unerfahrenen Laien noch weiter auseinander gegangen – und die unerfahrenen Bürger täten sich weiterhin schwer mit Aktienkäufen. Zudem hat die Krise eine weitere Überraschung für viele Anleger offenbart. Denn während vor der Pandemie Investments mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit laut Schickentanz oft als weniger gewinnbringend verschrien waren, hätten gerade nachhaltige Anlagen ihre langfristigen Erfolgschancen bewiesen. „Ich gehe davon aus, dass Nachhaltigkeit ein absoluter Trend ist und wir auch einen Boom bei privaten Anlegern sehen werden“, prognostiziert Schickentanz. Experte Schickentanz: „Es droht keine Blase“ Angst vor einer Blase am Markt habe er nicht. „Kapitalmärkte antizipieren die Realwirtschaft und bilden sie nicht ab“, stellt der Stratege klar. Dass die Kurse aktuell weit vom Geschehen der Realmarktwirtschaft entfernt sind, sei daher nicht besorgniserregend – unter anderem weil der Kapitalmarkt auch von Zinsen geprägt sei. „Global betrachtet ist das Zinsniveau um 2 Prozentpunkte gefallen“, erklärt Schickentanz und dies beeinflusse auch das möglichen Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich zum Positiven für die Anleger. Doch auch wenn weder eine drohende zweite Welle noch die Angst vor einer Blase den Finanzmarkt aktuell aus der Fassung bringen könne, sieht Schickentanz bis zum Jahresende dennoch einige Risiken für die Markterholung. „Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass es einen finalen Brexit ohne Abkommen zum Ende des Jahres geben könnte. Das hätte deutliche Bremsspuren für den britischen Markt zur Folge“, analysiert Schickentanz. Für Kontinentaleuropa sehe der Stratege dagegen nur moderate Einbußen. Trump Unberechenbarkeit bleibt ein Risiko Ein deutlich höheres Risiko ist dagegen der US-Wahlkampf. „Das größte Risiko wäre ein enger Wahlausgang, der Biden vorne sieht“, vermutet Schickentanz. Denn dies berge das Risiko, dass Trump – wie bereits mehrfach angedeutet – den Sieg des Demokraten nicht akzeptieren und ein juristischer Streit und Unsicherheiten folgen würde. „Und mit Unsicherheiten gehen Märkte nicht gerne um“, weiß Schickentanz. Auch wenn Bidens Wahlprogramm mit mehr Umweltschutz, mehr Regulierung und mehr Steuern „kein gutes Drehbuch für die Wallstreet“ sei, würde der Demokrat als Präsident mehr Stabilität in den Markt bringen, vermutet der Commerzbank-Stratege. Einen Wermutstropfen gebe es für Anleger mit großen Renditehunger trotz der allgemeinen positiven Marktentwicklung: „In den kommenden Jahren werden wir uns aufgrund moderater Kurssteigerungen mit niedrigen Renditen zufriedengeben müssen“, schätzt Schickentanz.