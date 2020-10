Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal ist beschlossen. Am Donnerstag wurde im Bundestag die letzte Hürde genommen, die nötige Stimmenzahl von einem Viertel der Parlamentarier wurde erreicht.

Neben den antragstellenden Fraktionen von FDP, Grünen und Linken stimmte auch die AfD dem Antrag zu, die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD enthielten sich. Es ist nach dem Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und dem Untersuchungsausschuss zur sogenannten „Pkw-Maut-Affäre“ der dritte Untersuchungsausschuss der laufenden Legislaturperiode. Schon in der kommenden Woche soll die konstituierende Sitzung stattfinden.

Wirecard-Skandal: Nur neun Mitglieder sollen dem U-Ausschuss angehören

Für Ärger sorgt bei FDP, Grüne und Linke derweil die Entscheidung der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD, den Ausschuss auf das gesetzliche Minimum von neun Mitgliedern zu begrenzen.

„Es sieht daher so aus, als wolle die Koalition dem Ausschuss die Arbeit schwer machen“, kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Florian Toncar bereits am Mittwoch.

Regierung verschob Antworten auf Fragen der Opposition sechsmal

Es ist nicht der einzige Aspekt, der Unmut bei der Opposition schürt. Auch die Grünen sind sauer. Sie hatten im Zuge der Sondersitzung des Finanzausschusses Ende August einen Fragenkatalog bei der Bundesregierung eingereicht. Sechs Mal verschob die Regierung die Frist zur Beantwortung nach hinten. Am Donnerstag schließlich gingen die Antworten ein. Viel Neues ist darin aber nicht zu erfahren.

„Es entsteht der Eindruck, dass die Bundesregierung Aufklärung bloß simuliert und die Sache irgendwie aussitzen will“, sagte Danyal Bayaz, Leiter des Grünen-Wirtschaftsbeirats.

Regierung: Keine Zusammenarbeit der Geheimdienste mit Wirecard

Eines aber stellt die Regierung in ihrer Antwort aber: „Es gab keine wie auch immer geartete nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit dem Wirecard-Konzern.“ Die Rolle der Geheimdienste gehört zu den mysteriösen Aspekten in dem Wirtschaftskrimi.

Der frühere Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche (CSU), soll für Wirecard lobbyiert haben. Auch soll es enge Kontakte zum österreichischen Geheimdienst bei Wirecard gegeben haben. „Dem Bundesnachrichtendienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass ausländische Nachrichtendienste Kreditkarten des Wirecard-Konzerns genutzt haben“, teilt die Regierung in ihrem Antwortschreiben mit.

Flüchtiger Ex-Vorstand Marsalek soll nach Minsk geflohen sein

Vor allem der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll sich immer wieder mit seinen Geheimdienstkontakten gebrüstet haben, noch am Abend seiner Freistellung habe er mit einem österreichischen Ex-Agenten in München gegessen, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Am nächsten Tag sei er vom österreichischen Privatflughafen Vöslau-Kottingbrunn nach Minsk geflogen, wo sich seine Spur verliert, so die Zeitung.

Marsalek wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er gilt als mutmaßlicher Drahtzieher in dem Skandal, da er das Asiengeschäft führte. Auf dortigen Treuhandkonten sollten sich die 1,9 Milliarden Euro befinden, die später nicht mehr auffindbar waren.

