Hardy Brennecke Geschäftsführer von Volkswagen Immobilien

Hardy Brennecke wird zum 1. Oktober neben Meno Requardt und Michael Leipelt zum VWI-Geschäftsführer berufen. Das teilt Volkswagen Immobilien mit. Der 46-jährige folgt auf Ralph Sawalsky, der in Ruhestand geht. In der Geschäftsführung wird Hardy Brennecke die Themen Finanzen und IT, Compliance, Integrität und Datenschutz verantworten sowie in die Geschäftsführung von weiteren VWI-Tochtergesellschaften im In- und Ausland eintreten. Im Zuge dessen übergibt Michael Leipelt, der zum Jahresende in den Ruhestand wechseln wird, die Geschäftsbereiche Wohnen und Technik an den Sprecher der VWI-Geschäftsführung, Meno Requardt, sowie den Bereich Personal an Hardy Brennecke.

