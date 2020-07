Corona-Ausbruch in Mamming: Hunderte Erntehelfer unter Quarantäne

Mo, 27.07.2020, 12.50 Uhr

Mindestens 174 Erntehelfer sollen sich in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niederbayern mit dem Coronavirus infiziert haben. Der gesamte Betrieb in der Gemeinde Mamming steht nun unter Quarantäne.