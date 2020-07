Di, 21.07.2020, 10.35 Uhr

Tausende Arbeitnehmer haben sich in den USA an einem Streik gegen Rassismus beteiligt. Beim "Strike for Black Lives" (Streik für schwarze Leben) legten Angehörige zahlreicher Berufszweige zeitweise die Arbeit nieder, um ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Minderheiten zu setzen.