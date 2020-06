E-Golf-Besitzerin wartet seit Monaten auf VW-Ladestation

Eine Wallbox, wie diese von VW, ermöglicht das Laden von Elektro-Autos in der heimischen Garage.

Es hatte eine saubere Lösung werden sollen. Im November des vergangenen Jahres leaste eine Leserin unserer Zeitung aus dem Kreis Gifhorn einen VW E-Golf für drei Jahre. Um das Auto zu Hause laden zu können, wollte sie eine Ladestation, die die VW-Tochter Elli anbietet, gleich mitbestellen. Das allerdings entwickelte sich zu einer schier endlosen Geschichte. Nun soll die Station im August kommen – dann ist ein Drittel des Leasingvertrags für den Golf schon fast abgelaufen.

Niemand kannte sich mit Wallbox aus

„Der Golf fährt gut und zuverlässig, wir sind zufrieden“, berichtet die Leserin, deren Namen der Redaktion bekannt ist. Dennoch ist sie verärgert und enttäuscht – und das liegt an der fehlenden Ladestation, die auch Wallbox genannt wird. Als sie die bei der Auslieferung des Golfs im vergangenen Dezember in der Wolfsburger Autostadt habe ordern wollen, sei sie von Mitarbeitern der Autostadt an den Händler verwiesen worden, der den Golf verkauft habe. Der Händler habe sie wiederum zu VW als Hersteller geschickt. Auch dort habe man ihr nicht weiterhelfen können. Bei ihr als Kundin sei der Eindruck entstanden, dass sie zwar stets freundlich behandelt worden sei, sich aber niemand wirklich mit dem Thema Wallbox auskenne. Dabei warb VW schon zu diesem Zeitpunkt für seine E-Modelle und die entsprechenden Ladestationen.

Bestellbestätigung kam ohne Liefertermin

Anfang April dann habe ihr Mann die Wallbox bei der VW-Tochter Elli online bestellt. „Ich habe immer wieder auf die Homepage gesehen, um zu erfahren, ab wann sie bestellbar ist“, berichtet er. Den Kaufpreis von 849 Euro habe er sofort bei der Bestellung entrichten müssen. „Wir haben eine Bestellbestätigung ohne Liefertermin bekommen und dann nichts mehr gehört“, sagt er. Telefonische Nachfragen nach einem Liefertermin seien ergebnislos geblieben. In der vergangenen Woche habe er schließlich ein Schreiben erhalten, dass mit der Lieferung ab Ende August zu rechnen sei – also fast fünf Monate nach der Bestellung.

Ladestation sollte über eigenen Zähler verfügen

Drei Ladegeräte bietet die VW-Tochter Elli an. Unsere Leserin hat sich für die teuerste Variante, den „ID. Charger Pro“ entschieden. Grund: Das Gerät ist nicht nur über eine App steuerbar, sondern verfügt auch über einen eigenen Stromzähler. Das war dem Ehepaar wichtig, weil der E-Golf als Firmenfahrzeug genutzt werde.

VW: Corona sorgte für Verzögerungen

Gegenüber unserer Zeitung räumte VW Lieferschwierigkeiten bei zwei Versionen der Ladegeräte ein. Als Grund nannte das Unternehmen Corona-Folgen, die für die Verzögerungen auch bei Lieferanten gesorgt hätten. Inzwischen seien aber alle drei Wallbox-Varianten bestellbar. Als voraussichtlichen Liefertermin für das von unserer Leserin bestellte Ladegerät nannte der Autobauer die 35. bis 36. Kalenderwoche – das wäre die letzte August- beziehungsweise erste Septemberwoche.

Für das Ehepaar aus Gifhorn bleibt ein bitterer Nachgeschmack. „Wir fragen uns schon, ob die Anschaffung eines Elektro-Autos die richtige Entscheidung war.“ Denn so richtig sauber wird die von ihnen angestrebte Mobilitätslösung erst mit großer Verspätung.