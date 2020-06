Aus für Kaufhof: Verlust für Braunschweig – und auch eine Chance?

1974 wurde Galeria Kaufhof am Bohlweg eröffnet – damals noch Horten, mit der berühmten Kachel-Fassade von Egon Eiermann. Nun steht fest: Das Warenhaus hat keine Zukunft. Es gehört zu jenen 62 Filialen, die Galeria-Karstadt-Kaufhof schließen will.

Die Entscheidung kommt nicht ganz unerwartet: Angesichts der Fusion von Karstadt und Kaufhof und der finanziellen Probleme des Konzerns war es naheliegend, dass langfristig wohl nicht alle vier Standorte in Braunschweig bestehen bleiben werden. Neben der Kaufhof-Filiale am Bohlweg gibt es noch die drei Karstadt-Häuser in der Schuhstraße (u.a. Lebensmittel, Parfümerie, Bekleidung), am Gewandhaus (u.a. Spielwaren, Haushaltswaren, Elektrogeräte) und am Damm (Sport). Nach wie vor offen ist weiterhin das Schicksal der Karstadt-Sport-Häuser: Mehr als zwei Drittel der rund 30 Filialen gelten als gefährdet.

Markurth: „Bekenntnis zur Einkaufsstadt“

Oberbürgermeister Ulrich Markurth sagte am Freitag, die geplante Schließung sei ohne Frage ein Verlust für die Innenstadt, der zudem Arbeitsplätze kosten werde. „Wichtig ist jetzt vor allem, dass für die Beschäftigten faire Lösungen gefunden werden und möglichst viele von ihnen in den fortbestehenden Filialen arbeiten können.“

Auf der anderen Seite habe man nun aber auch Klarheit darüber, dass Braunschweig auf jeden Fall zwei der großen Warenhausstandorte von Karstadt behalte, so Markurth – und hoffentlich auch das Sport-Haus. „Das ist angesichts der Schließung von rund einem Drittel aller Filialen ein deutliches Bekenntnis zur Einkaufsstadt Braunschweig“, betonte er. „Galeria Karstadt Kaufhof bleibt, im Gegensatz zu anderen Städten, dauerhaft als eines der Zugpferde der Braunschweiger Innenstadt erhalten. Das ist ein wichtiges Signal, auch für alle anderen Einzelhändler sowie für die Gastronomen.“

Jaeschke: „Verantwortungsvoller Eigentümer und Investor“

Auch Olaf Jaeschke, Vorsitzender der Innenstadtkaufleute, wirbt für Optimismus: „Es war klar, dass der Konzern Strukturen optimieren wird. Dass es jetzt Galeria Kaufhof am Bohlweg trifft, ist schade, vor allem für die Beschäftigten. Aber durch solche Veränderungen tun sich auch neue Chancen auf. Die beste Voraussetzung dafür ist, dass wir hier einen verantwortungsvollen Eigentümer und Investor haben.“

Die Volksbank BraWo hat die Immobilie 2017 erworben. Jaeschke: „Schon in den Verkaufsverhandlungen hatte die Volksbank damals mit uns darüber gesprochen, was wir uns vorstellen können für ein Leben nach dem Warenhaus. Es gibt fantastische Konzepte und Ideen. Was ja immer wieder gefordert wird, ist eine stärkere Anbindung des Magniviertels mittels einer Passage durch das Gebäude.“ Denkbar sei ein Umbau und eine neue Nutzung, zum Beispiel mit einem Mix aus Einzelhandel, Arztpraxen und Wohnungen, etwa mit Lofts in den oberen beiden Etagen.

Das Magniviertel lockt mit Fachwerk, Kneipen, Cafés, kleinen Läden und viel Flair. Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Gebäude versperrt die Sicht und den Weg ins Magniviertel

Im Magniviertel dürften solche Überlegungen Zustimmung finden. das Magniviertel mit dem neuen Warenhaus und der Tiefgarage aufzuwerten – man ging davon aus, dass die Kunden auch ins Viertel strömen. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das wuchtige Gebäude verbaute eher die Sicht und den Weg ins Viertel.

Jaeschke ist überzeugt: „Die Veränderung wird ein Schritt sein, der die Qualität in dieser Stadt erhöht. Durch das Schloss und verschiedene andere Baumaßnahmen haben wir erlebt, dass immer neue positive Spannungsbereiche entstanden sind. Die Stadt hat sich in den letzten 15 Jahren sensationell entwickelt und an Dynamik und Frequenz gewonnen.“ Neue Impulse seien immer wichtig. „Eine Stadt kann nicht davon leben, dass sie stagniert und einschläft.“

Volksbank BraWo: Wir wollen die Fußgängerzone attraktiver machen

Die Volksbank BraWo teilte am Freitag mit, dass sie bislang keine Informationen vom Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern erhalten habe. „Die Information über die Schließung des Standortes am Bohlweg haben wir bisher nur den Medien entnehmen können“, so Pressesprecher Daniel Dormeyer. „Wir bedauern sehr, dass die dort beschäftigten Mitarbeiter des Karstadt-Kaufhof-Konzerns nun vor einer ungewissen Zukunft stehen.“ Die Volksbank hoffe sehr, dass ihnen sozialverträgliche, faire Angebote von ihrem Arbeitgeber offeriert werden.

„Als wir das Grundstück 2017 gekauft haben, hatten wir uns bereits mit möglichen Alternativen für die Zeit nach dem 30. Juli 2023, dem Ende des Mietvertrages, ausführlich beschäftigt“, erläutert er weiter. Der Fokus habe bereits damals darauf gelegen, das Gebäude anschließend zu entwickeln, um die Fußgängerzone noch attraktiver zu machen und damit die Innenstadt weiter aufzuwerten.

Gespräche zwischen Volksbank und Stadt

„Unsere Ideen haben wir bereits mit der Stadt Braunschweig andiskutiert“, so Dormeyer. „In jeder Änderung ist auch eine Chance. Daher werden wir nun unsere Pläne für die Projektentwicklung dieses Gebäudes forcieren. Wir haben nun früher als gedacht die große Chance, gemeinsam mit der Stadt hier städtebaulich und auch für die Innenstadtentwicklung etwas Großes zu realisieren.“

Der Standort sei ein besonderer Fixpunkt innerhalb der City und habe eine optimale Lage. „Seine Vorteile sind innerhalb der Immobilienbranche bekannt und daher haben wir auch in den vergangenen Jahren Anfragen von Kaufinteressenten erhalten“, sagt er. „Wir möchten aber nicht verkaufen, wir wollen mit unserem Wirken die Stadt noch ein bisschen lebens- und liebenswerter machen, als sie ohnehin schon ist.“

Auch Oberbürgermeister Ulrich Markurth betonte am Freitag: „Ich bin optimistisch, dass diese attraktive Innenstadtlage mit neuen Nutzungen perspektivisch aufgewertet werden kann.“

Der Artikel wurde aktualisiert.