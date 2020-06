Oesterhelweg: „Behörden haben uns fest im Blick“

Der Niedersächsische Landtagsvizepräsident Frank Oesterhelweg ist Landwirt in Werlaburgdorf im Landkreis Wolfenbüttel (Archivbild).

Frank Oesterhelweg sitzt nicht nur für die CDU im Niedersächsischen Landtag, wo er derzeit auch die Position des Landtagsvizepräsidenten innehat. Er ist zudem Landwirt in Werlaburgdorf im Landkreis Wolfenbüttel. Ein Großteil seiner landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen im Wasserschutzgebiet bei Börßum. Über die Herausforderung, dort Landwirtschaft zu betreiben, spricht Oesterhelweg im Interview.

Wie viel Prozent Ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen im Wasserschutzgebiet?

Insgesamt liegen 94 Prozent der von mir bewirtschafteten Flächen im Wasserschutzgebiet Börßum der Salzgitter Flachstahl GmbH.

Landwirten, die in Wasserschutzgebieten Äcker haben, wird häufig vorgeworfen, dass sie durch zu viel Düngung das Grundwasser verunreinigen. Was sagen Sie dazu?

Diese Vorwürfe sind ein Ergebnis schlechter Information. Natürlich gibt es stellenweise Probleme, aber gerade in Wasserschutzgebieten werden Betriebe sehr gut beraten, sie gehen besonders sensibel mit dem Thema um. In unserem Wasserschutzgebiet beispielsweise wurde 1993 eine Kooperation aus Wasserversorger, Landwirten, dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der Wasserschutzberatung gegründet. Unsere Fachberaterin Sonja Besenroth vom Ingenieurbüro Geries leistet hier seit 25 Jahren gute Arbeit – die Nitratgehalte im Rohwasser des Wasserwerkes Börßum sind von 20 Milligramm je Liter (mg/l), was ohnehin schon ein guter Wert ist, auf 6 mg/l im Jahr 2019 zurückgegangen.

Welche Auflagen müssen Sie im Wasserschutzgebiet beachten?

Zunächst gibt es allgemeine düngerechtliche Vorgaben, darüber hinaus eine gebietsspezifische Wasserschutzgebietsverordnung und die allgemeine Niedersächsische Verordnung über Schutzgebietsbestimmungen in Wasserschutzgebieten. Streng geregelt sind hier Zwischenlagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (Mist, Gülle), Düngungseinschränkungen im Herbst, Bracheumbruch und Brachebegrünung. Im engeren Einzugsbereich ist beispielsweise der Einsatz bestimmter organischer Dünger verboten, die Klärschlammaufbringung ebenso. Im Rahmen der Standort-Beratung und der Kooperation werden zum Beispiel sogenannte Extensivfrüchte wie Triticale und Braugerste angebaut, die weniger Dünger benötigen, Fruchtfolgen angepasst und zusätzliche Brachen angelegt. An Oberflächengewässern gibt es hier insgesamt Randstreifen von mehr als 20 Kilometer Länge. Zwischenfrüchte werden gefördert, vor allem leguminosenfreier Anbau (Leguminosen sind Stickstoffsammler, die Red.). Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist hier eingeschränkt.

Kann man das Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln überhaupt genau dosieren?

Selbstverständlich! Landwirte sind heute sehr gut ausgebildet und müssen, unabhängig von ihrem Abschluss, alle drei Jahre einen neuen amtlichen Sachkundenachweis vorlegen. Regelmäßig werden Fortbildungsveranstaltungen und Feldbegehungen angeboten. Pflanzenschutzspritzen sind Hightech-Geräte und werden alle drei Jahre vom TÜV kontrolliert. Die genauere Ausbringung wird übrigens im Rahmen der Digitalisierung noch verbessert, die Geräte sind GPS-gesteuert. Wir bringen auf einem Hektar, rund 10.000 Quadratmeter, beispielsweise 25 Gramm eines Pflanzenschutzmittels mit 200 Litern Wasser aus. Sicherheitshalber werden an Gewässern zusätzliche Randstreifen angelegt. Angesichts der hohen Pflanzenschutzmittelpreise hat jeder Landwirt zudem ein gesundes Eigeninteresse daran nur das auszubringen, was wirklich notwendig ist.

Wird das Einhalten dieser Regelungen auch kontrolliert?

Neben Wasserschutzberatung und Landberatung kontrollieren das Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer und der NLWKN. Auch Untere Naturschutzbehörden und Wasserbehörden der Landkreise haben uns „fest im Blick“. Der Wasserversorger beziehungsweise seine Beauftragten kontrollieren die geförderten Wasser- und Gewässerschutzmaßnahmen intensiv. Zu erwähnen ist auch die Selbstkontrolle innerhalb der Kooperation: Landwirte und Berater treffen sich in der Saison regelmäßig vor Ort, um Maßnahmen zu besprechen und Erfahrungen auszutauschen.

Halten Sie die Regelungen für angemessen oder für überzogen?

Grundsätzlich sind diese Maßnahmen angemessen und wirkungsvoll. Allgemein ist angesichts der aktuellen Diskussion um das Düngerecht aber festzustellen, dass bestimmte Dinge eher ideologisch als fachlich und wissenschaftlich begründet sind; hier besteht teilweise noch Klärungsbedarf.

Haben Sie auf diesen Feldern wegen der Auflagen weniger Ertrag? Wird der finanziell ausgeglichen?

Ein Landwirt muss eventuelle Ausgleichsansprüche belegen, nur dann erhält er eine Entschädigung. Freiwillige Wasserschutzmaßnahmen werden finanziell nach abgestimmten Berechnungsverfahren gefördert.

Macht es heute überhaupt noch Spaß, Landwirt zu sein?

Landwirtin oder Landwirt zu sein, ist ein sehr schöner Beruf. Die große Bedeutung unserer Arbeit ist wohl gerade in den vergangenen Monaten sehr deutlich geworden. Die Landwirte akzeptieren Maßnahmen und notwendige Veränderungen, die praxisorientiert und wissenschaftlich fundiert sind. Allerdings sehen wir uns oft einer überbordenden Bürokratie, vielen Vorurteilen und ideologisch verblendeten Haltungen gegenüber – die regelrechten Hetzkampagnen und Anfeindungen einiger Leute machen uns das Leben schwer. Aber wir lassen uns nicht entmutigen.