Göttingen. Sicherheitsabstand, kontaktfreie Anwesenheitskontrolle, Online-Prüfungen von Zuhause aus: So wird der Betrieb an der Uni Göttingen aufrecht erhalten.

So laufen die Prüfungen im Corona-Semester in Göttingen

Normalerweise füllen sich die Bibliotheken an der Universität Göttingen im Juni merklich mit Studierenden, die sich auf die kommende Klausurenphase vorbereiten. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Arbeitsplätze in diesem Semester jedoch weitestgehend leer. Dennoch sollen die Studierenden ihre Prüfungen auch im digitalen Semester ablegen können, wie die Universität mitteilt.

„Wir wollen einen Prüfungsbetrieb gewährleisten, der allen gerecht wird“, sagt Dr. Wolfgang Radenbach. Er ist Leiter des Bereichs „Digitalisierung in Studium und Lehre“ und unterstützt Lehrende bei der Umsetzung von Prüfungen unter Corona-Bedingungen. Hierzu hat die Universität Göttingen die Allgemeine Prüfungsordnung angepasst, die nun unter anderem neue Online-Prüfungsformate und die digitale Abgabe von Hausarbeiten vorsieht.

Masken sollen nur beim Einlass getragen werden

Für Präsenzprüfungen hat eine virtuelle Arbeitsgruppe eine Handreichung erarbeitet. Geltende Hygienevorschriften sollen unter anderem durch einen geordneten Einlass, eine kontaktfreie Anwesenheitskontrolle und einen Sicherheitsabstand zwischen den Prüflingen gewährleistet werden. Prüfer werden dazu aufgefordert, die Räume regelmäßig zu lüften. Die Studierenden sollen auf dem Weg zum Prüfungsplatz eine Maske tragen. Während der Prüfung kann die Maske abgenommen werden.

„In den letzten Wochen ging es vor allem darum, praktikable Lösungen zu finden“, sagt Radenbach. „Alle Hörsäle wurden mit Platznummern versehen. Die Studierenden sollen sich vorher online mit ihren Kontaktdaten anmelden und werden dann auf die Plätze verteilt.“ Studierende der Risikogruppe könnten die Prüfung in einem separaten Raum schreiben oder eine alternative Prüfungsform wählen. „Es ist klar, dass man Lösungen findet, die im Zweifelsfall im Sinne der Studierenden sind“, betont Radenbach.

Online-Prüfung für Juristen näher am Arbeitsalltag als Klausuren

Einen anderen Weg geht die juristische Fakultät. „Wir haben nicht nur die Lehre, sondern auch alle Prüfungen auf Digital-Betrieb umgestellt“, sagt Studiendekan Prof. Ivo Bach. In der vergangenen Woche absolvierten mehr als 150 Studierende eine erste Prüfung an den heimischen Schreibtischen. In einer vorgegebenen Zeit galt es einen heruntergeladenen Sachverhalt juristisch zu erörtern. „Das ist relativ problemlos über die Bühne gegangen“, resümiert Bach. Der Vorteil bei einer solchen sogenannten „open-book“-Prüfung sei, dass es weniger um gelerntes Wissen, als mehr um eine Transfer-Leistung gehe, erklärt der Studiendekan. „Das bildet den späteren Berufsalltag von Juristen sogar besser ab als Klausuren.“ Am Ende des Semesters werde man evaluieren, ob sich einige der getroffenen Maßnahmen auch über die Corona-Krise hinaus als Alternative eigneten.

Für den Asta wirft der digitale Prüfungsbetrieb einige Fragen auf. „Was passiert zum Beispiel, wenn mein Computer abstürzt oder meine Internetverbindung nicht funktioniert?“, sagt Jannes Rösener, Leiter des Hochschulreferats. „Wird die Prüfung dann als nicht bestanden gewertet?“ Außerdem sei es wichtig, dass Studierenden der Risikogruppe kein Nachteil aus den Prüfungsalternativen entstehe. Besonders ein Absatz der neuen Prüfungsordnung werfe zudem starke Datenschutzbedenken auf. Er soll, so Rösener, den Einsatz von Betrugserkennungssoftware auf den Geräten der Studierenden ermöglichen: „Das ist ein krasses Kontrollinstrument, das wir sehr kritisch sehen.“

Angesprochen auf den möglichen Einsatz einer solchen Software erwidert Wolfgang Radenbach: „Das ist ein sensibles Thema. Das ist allen bewusst. Die verschiedenen Bedürfnisse werden selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten abgewogen.“