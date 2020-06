VW-Werbeagentur DDB: Vom Käfer-Kult zum Golf-Shitstorm

Diese Agentur steht für einen der größten Werbeerfolge eines deutschen Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Erst dank der „Think Small“-Kampagne von DDB wurde der Käfer von VW zu einem Kultauto, das den Ruf und Erfolg der Wolfsburger in der Welt begründete. Genau diese Agentur hat Volkswagen nun mit einem völlig missglückten Spot für den Golf nichts als Ärger eingebracht, weil er weitgehend einmütig als rassistisch bewertet wurde. Vor allem in den sozialen Netzwerken war die Resonanz verheerend.

Werbekampagne von DDB machte den VW-Käfer zum Erfolg in den USA

Das Marketing-Eigentor hat einer der bekanntesten internationalen Werbeagenturen zu verantworten. „Unsere Erfolgsgeschichte begann am 1. Juni 1949 in der Madison Avenue 350 in New York. Dort gründeten Ned Doyle, Maxwell Dane und Bill Bernbach die nach ihnen benannte Agentur. Nach großen Ideen wie zum Beispiel der „Think Small“-Kampagne für Volkswagen, die die Welt der damaligen Werbung revolutioniert, sind wir heute als DDB Worldwide mit 13.000 Mitarbeitern rund um den Globus mit mehr als 200 Offices in über 90 Ländern vertreten. Unter dem Dach des zweitgrößten Kommunikationskonzerns der Welt, der Omnicom Group Inc., arbeitet DDB als eine der international führenden Kreativagenturen für die berühmtesten Marken der Welt“, heißt es auf der Homepage der deutschen Vertretung. In Deutschland gibt es DDB seit 1962. Das erste Büro außerhalb der USA wurde in Düsseldorf gegründet. „Heute sind wir in Deutschland mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wolfsburg vertreten“, ist auf der Homepage von DDB Voltage zu lesen.

Dass Volkswagen in den 1950er-Jahren mit dem kleinen kugeligen Käfer im Land der damals noch riesigen Straßenkreuzer erfolgreich war, lag nicht zuletzt an der pfiffigen und sehr konsequent geführten Werbekampagne von DDB. Fazit: Die von DDB können es. Das haben sie auch beim Golf mehrfach unter Beweis gestellt. Zuzugeben ist, dass der der neue, der achte Golf, auch die Werber vor besondere Herausforderungen stellte. Schließlich soll die neue Golf-Generation nach den Vorstellungen von VW vor allem mit neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung überzeugen. Das Problem: Für die meisten Golf-Kunden sind das nur bedingt die Argumente, die sie bislang zum Kauf des Kompaktautos bewogen haben. Es geht also darum, die tradierten Kaufmotive zu verbinden mit einer neu gedachten Mobilität.

Produktion und Markteinführung des Golf 8 standen ungünstigem Stern

DDB Voltage stellt die Kampagne unter das Motto „Hier spielt das Leben.“ International rollte man die Kampagne unter dem Leitgedanken „Whatever life you live – life happens with a Golf“ (Egal, was für ein Leben sie leben – es ist ein Leben mit dem Golf). Damit wollten VW und DDB Voltage „die Botschaft vermitteln, dass das traditionsreiche Mittelklasseauto über viele Generationen hinweg ein wichtiger Teil im Leben der Kunden war – und das auch in Zukunft sein wird“, schrieb das Werber-Fachblatt „Horizont“. Dem Unternehmen ging es auch darum, neue Käuferschichten für den Golf zu begeistern.

Der Erfolg oder Misserfolg dieser weltweiten Kampagne lässt sich objektiv kaum bewerten oder gar messen. Denn Produktion und Markteinführung des Golf 8 standen unter einem ungünstigen Stern. Der missratene Instagram-Spot ist da nur ein kleines Mosaiksteinchen. Schlimmer wiegen die anhaltenden Softwareprobleme und ein drohender Rückruf wegen eines bedingt einsatzbereiten Notrufsignals. Gerade die beworbene Digitalisierung, das angeblich große Plus des Golf 8, sorgt seit dem Anlauf für Scherereien. Möglicherweise war nicht nur der technische Anspruch zu ehrgeizig, sondern auch die relativ zielgruppenoffene Marketingstrategie. Ganz bewusst stellten die VW-Experten nicht mehr das Produkt Golf in den Mittelpunkt der Werbung, sondern die Menschen, die ihn fahren oder fahren sollen.

Es ist unglaublich, @volkswagen_de @VWGroup_DE schaltet eine unvermisständlich rassistische Werbung: Ein Schwarzer wird vom #Volkswagen weg und aus dem Bild geschnippt und bei Sekunde 8 sieht man das N-Wort. Es ist unfassbar. @ISDBund @ADS_Bund Es macht fassungslos. https://t.co/tCrybHFrA4 — Julia Probst (@EinAugenschmaus) May 19, 2020

Der Golf als Maß aller Dinge in der Autowelt – das war einmal

Es ist übrigens keinesfalls so, dass das Image des Golf in den bisherigen Kampagnen immer statisch war. Schon beim Golf 4 entschied sich der damalige Konzernchef Ferdinand Piëch für eine Abkehr vom Ideal des biederen Alltagsautos, das zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Der Unterschied ist allerdings der, dass der Golf vor 23 Jahren das uneingeschränkte Maß aller Dinge in einer übersichtlich geordneten Automobilwelt war. Das ist heute ganz und gar nicht mehr der Fall. Die Kompaktklasse ist nur mehr eine unter vielen in einem sich sehr schnell wandelnden Markt. Tendenziell wird dem Segment keine große Zukunft mehr prophezeit. Dafür können die DDB-Kreativköpfe natürlich nichts. Sie können auch nichts für die schwammige PR-Strategie von VW, die die Grenzen zwischen Golf und den vollelektrische ID.-Modellen unscharf zeichnet. Die selten dumme Instagram-Werbung passt hingegen leider ins Bild, das der so ruhmreiche Golf derzeit abgibt.

