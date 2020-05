Öffentliche steigert Gewinn auf 24, 1 Millionen Euro

Steigende Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung und weniger Schadenszahlungen in der Sachversicherung haben dem Geschäft der Öffentlichen Versicherung Braunschweig einen ordentlichen Schwung gegeben. „2019 ist eines der besten Geschäftsjahre in unserer 266-jährigen Geschichte“, sagte Knud Maywald, Vorstandsvorsitzender des regionalen Versicherers, am Freitag bei der Vorstellung der Bilanz via Telefonschalte. Im laufenden Geschäftsjahr haben sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nach eigenen Angaben erst in den letzten Apriltagen sowie Anfang Mai gezeigt. Für 2020 rechnet der Versicherer deshalb zwar mit einem stabilen Bestandsgeschäft, aber mit geringeren Neuabschlüssen.

Der Hauptsitz der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig. Foto: Flentje, Rudolf Bei den Sachversicherungen bietet die Öffentliche auch Betriebsschließungsversicherungen an, bei denen Kunden ihre Ansprüche vollständig erhalten. Die Schadenszahlungen belaufen sich dabei bisher auf rund eine Millionen Euro, erklärte Maywald. „Ich wage die Prognose, dass die Schadenssumme nicht über 1,5 Millionen Euro hinausgehen wird“, sagte er. Die maximale Schadenserwartung liege anhand der abgeschlossenen Versicherungen bei 2,5 Millionen Euro. Jedoch sei ja nicht jede Branche von den Schließungen betroffen gewesen. 2019 steigerte die Öffentliche ihr Ergebnis nach Steuern auf 24,1 Millionen Euro nach 18,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Lebensversicherung trägt dazu mit unterm Strich 19,2 Millionen Euro den Löwenanteil bei. Die Beitragseinnahmen stiegen in der Lebensversicherung um knapp 12 Prozent auf 162,9 Millionen Euro. „Insbesondere die laufenden Beiträge sind mit einer Steigerung von fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr dabei weit über dem Marktschnitt gewachsen“, heißt es in einer Mitteilung. Die gestiegenen Beitragseinnahmen belegten zudem, dass die Kunden der Versicherung auch höhere Geldbeträge anvertrauten, sagte Alexander Tourneau, Vorstand und verantwortlich für den Bereich Lebensversicherungen. Allerdings verzeichnet die Versicherung 2019 auch rund drei Prozent weniger Verträge, die insgesamt noch rund 116.800 Lebensversicherungen umfassen. Viele Verträge liefen planmäßig aus, berichtete Maywald. Insgesamt zahlte die Öffentliche dafür im vergangenen Jahr mehr als 218 Millionen Euro an ihre Kunden. Der Ergebniszuwachs sorgte jedoch dafür, dass die Versicherung 18,6 Millionen Euro für die Beitragsrückerstattung – einem finanziellen Polster der Branche – zurückstellen konnte. 10,1 Millionen Euro für einen Autounfall In der Sachversicherung – dazu zählen vor allem Kfz- und Wohngebäude-Versicherungen – verdiente die Öffentliche 0,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, unterm Strich 4,9 Millionen Euro. Das lag aber vor allem an einem höheren Steueraufwand, wie Vorstandsvorsitzender Maywald erklärte. Die Schadensaufwendungen beliefen sich 2019 auf 175 Millionen Euro. Dazu zählte der größte Einzel-Auto-Schaden in der Geschichte der Versicherung, der sie knapp 10,1 Millionen Euro kostete. Bei einem Unfall gab es zwei lebensgefährlich Verletzte, „Reha-Maßnahmen und weitere unterstützende Angebote wie der Umbau von Haus und Fahrzeug“ versicherte die Öffentliche. Insgesamt sprang die Versicherung bei mehr als 36.000 Kfz-Schäden mit einer Summe von rund 102,2 Millionen Euro ein. Davon waren rund 13.800 Schäden solche für die Haftpflichtversicherung, 22.500 wurden über die Kaskopolice abgewickelt. Bei den Kaskoschäden handelt es sich bei mehr als 40 Prozent um Glasbruch, wie die Öffentliche mitteilte. Die Kosten bei den Kfz-Schäden stiegen aber, berichtete Vorstandsmitglied Dirk Gronert, weil Autos immer kostenintensivere Technik, zum Beispiel Sensorik, an Bord führten. Der Vorstand der Öffentlichen (von links): Dirk Gronert, Knud Maywald und Alexander Tourneau. Foto: Öffentliche Versicherung Braunschweig Durch Naturereignisse wie Hagel kamen im vergangenen Jahr 937 Schäden in unserer Region zustande. Die Öffentliche zahlte dafür eine Schadenssumme von rund 2,6 Millionen Euro. In knapp 1600 Fällen griff die Versicherung mit insgesamt rund 11,3 Millionen Euro bei Brand. Die Feuerschäden lagen damit deutlich unter dem Vorjahr, in dem die Rekordhitze für zahlreiche Großschäden gesorgt hatte. Leicht rückläufig waren nach Angaben des Versicherers die Einbruchschäden mit 940 Fällen und 2,4 Millionen Euro Schadenssumme. Insgesamt steigerte die Öffentliche Sachversicherung ihre Beitragseinnahmen von 266 Millionen Euro auf 271,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Außerdem wurden rund 4500 neue Verträge abgeschlossen, wodurch die Öffentliche nun einen Bestand von 1,14 Millionen aufweist.