VW stoppt Auslieferung des Golf 8 wegen Notrufassistent

Nach dem holprigen Start des Golf 8 wegen Software-Problemen hat VW die Auslieferung des Hoffnungsträgers schon wieder gestoppt. Denn die Wolfsburger können nicht garantieren, dass dessen elektronischer Notruf-Assistent voll funktioniert. Das sei bei internen Untersuchungen festgestellt worden, bestätigte ein Konzernsprecher am Freitag. Der Grund: Software-Probleme.

Der Autobauer hofft nun auf ein Software-Update. Das Kraftfahrt-Bundesamt soll in den nächsten Tagen entscheiden, ob und wie viele der bereits ausgelieferten Fahrzeuge zurückgerufen werden. Weltweit wurden laut dem Sprecher bis Ende April rund 11.900 neue Gölfe verkauft, davon etwa 9000 in Deutschland.

Bisher seien keine Fälle bekannt, in denen der Notruf-Assistent nicht funktionierte, betonte der Sprecher. Allerdings ist die Technik in der EU seit gut zwei Jahren Pflicht, weshalb VW nun gegen eine entsprechende Richtlinie verstößt. Der Auslieferungsstopp wurde am Donnerstag verhängt. Die Kunden, die bereits einen betroffenen Golf fahren, sollen zeitnah informiert werden. Das Problem soll dem Sprecher zufolge innerhalb weniger Wochen gelöst werden, das Software-Update solle kurzfristig fertiggestellt werden.