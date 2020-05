Galeria Karstadt Kaufhof will bis zu 80 Filialen schließen

rnführung des angeschlagenen Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof ihre Mitarbeiter auf Filialschließungen und Mitarbeiterabbau vorbereitet. Am Freitag ist nun klarer geworden, wie hart die Einschnitte ausfallen könnten. Nach Informationen unserer Zeitung will der Konzern bis zu 80 seiner 170 Häuser schließen. In den übrig gebliebenen Filialen soll jede zehnte Stelle abgebaut werden. Bei Karstadt Sport könnte sogar 20 Prozent des Personals abgebaut werden.

Das 2019 fusionierte Galeria Karstadt Kaufhof steckte mitten in der Restrukturierung und wollte das angeschlagenen Warenhaus wieder profitabel machen. Doch dann schlug die Corona-Krise zu. Im Brief an seine Mitarbeiter schrieb der Galeria-Vorstand, dass der Warenhausriese während der Zeit der Komplettschließungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verlor. Aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung werde sich der Umsatzverlust wahrscheinlich sogar noch auf bis zu eine Milliarde Euro erhöhen.

Experte: Braunschweiger Filialen vor dem Aus

Anfang April begab sich Galeria Karstadt Kaufhof in ein Schutzschirmverfahren, das es vor dem Zugriff von Gläubigern schützt. Außerdem gibt es dem Konzern drei Monate Zeit, bis Ende Juni, um nun eigene Sanierungspläne vorzulegen. Überzeugen sie das Amtsgericht Essen nicht, an dem das Schutzschirmverfahren beantragt wurde, droht die Insolvenz der Warenhauskette.

Joachim Hurth, Professor für Handelsbetriebslehre an der Ostfalia in Wolfsburg, sagte: „Das ist eine Katastrophe mit Ansage.“ Karstadt Kaufhof habe sich schon in einem Verschlankungsprozess befunden, dann sei die Corona-Krise hinzugekommen und letztlich auch noch „deutliche Benachteiligungen“ durch die Politik. So hätten die Galeria-Häuser wegen der 800-Quadratmeter-Regel nicht vollständig öffnen dürfen, Shopping-Center hingegen schon. „Obwohl Sortiment und Standorte vergleichbar sind“, sagt der Einzelhandelsexperte. Die Benachteiligung sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hätte.

In unserer Region betreibt der Konzern insgesamt fünf Standorte: Einen Karstadt in Goslar sowie zwei Karstadt-Filialen in Braunschweig, eine Karstadt-Sport-Filiale in Braunschweig und einen Kaufhof, ebenfalls in der Löwenstadt. Im Kaufhof waren nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof 2019 schon zehn der rund 80 Vollzeitstellen gestrichen worden (wir berichteten). Nun könnte es die Beschäftigten deutlich härter treffen. Während die Konzernführung in ihrem Schreiben am Montag keine näheren Angaben zu einzelnen Standorten machte, vermutet Ostfalia-Professor Hurth, dass Braunschweig Schließungen erleben wird. „Vier Standorte in einer kleinen Großstadt – ich kann mir nicht vorstellen, dass Braunschweig nicht betroffen sein wird“, sagte er. Vielleicht würden zwei Filialen in Zukunft anders genutzt werden.

„Das ist brutal“

Eberhard Buschbom-Helmke, Verdi-Handelssekretär in der Region Südost-Niedersachsen, sagte unserer Zeitung: „Wir werden gegen die Schließungsabsichten jedes einzelnen Hauses kämpfen.“ Die Schließungspläne seien in der Wiederanlaufphase nach der Krise eine völlig unsinnige Entscheidung, so Buschbom-Helmke. „Bei den Dimensionen, auch beim Personalabbau, geht es um den Einstieg in den Ausstieg aus dem Warenhaus.“

Stefanie Nutzenberger aus dem Verdi-Bundesvorstand sagte zu den Plänen des Konzerns: „Das ist brutal!“ Noch vor Weihnachten habe der Konzern die Zukunft für das Warenhaus und damit auch eine Standort- und Beschäftigungssicherung tarifvertraglich zugesichert. „Wenige Wochen später kommt jetzt die Umkehr und ein Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten“, sagte Nutzenberger. Betroffen seien unter anderem auch Beschäftigte bei Karstadt Feinkost, Karstadt Sport, der Gastronomie mit „Dinea“ und „Le Buffet“ sowie der Logistikbereichs.

Buschbom-Helmke betonte, dass auch Innenstädte Verlierer dieser Pläne seien. Ihnen würden wichtige Ankermieter und Frequenzbringer abhanden kommen. Die Politik sei nun gefordert. „Sie muss die Beschäftigten beim Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützen, Arbeits-Perspektiven schaffen und Standorte erhalten“, forderte Buschbom-Helmke.