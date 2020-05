Einzelhändler: Masken sind Stimmungskiller

Auch dem Wirtschaftsminister ist es aufgefallen: Als er am Wochenende in einer Stadt unterwegs war, sei die Konsumbereitschaft der Kunden noch sehr zurückhaltend gewesen – „wenn der Schein nicht trügt“, sagte Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Vertretern des Einzelhandels aus unserer Region. Die Einschätzung des niedersächsischen Ministers bestätigten Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt Braunschweig, und Gerold Leppa, Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig. Sie fordern für die Händler weitere staatliche Finanzierungshilfen und zusätzliche Sonntagsöffnungen. Galerie-Besitzer Jaeschke regte außerdem an, über ein freiwilliges Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken nachzudenken.

Laut Althusmann ist der Einzelhandel vom Konjunktureinbruch besonders betroffen. Bis zu 5000 von 39.000 Einzelhändlern in Niedersachsen drohe die Existenzvernichtung. Knapp 7800 Händler hätten Soforthilfe aus Bundes- und Landesmitteln beantragt, mehr als 70 Millionen Euro seien schon bewilligt worden. Die Lockerungsmaßnahmen würden an der Existenznot einiger Betriebe und den massiven wirtschaftlichen Einbußen erst einmal nicht viel ändern. Neben weiteren Soforthilfe-Zuschüssen komme es auch darauf an, „die Kunden wieder in die Städte zu ziehen“, so Althusmann.

„Die Politik darf sich nicht ausschließlich über Kaufprämien für Autos unterhalten“, sagte der Minister, der auch im Aufsichtsrat von Volkswagen sitzt. Auch für den Einzelhandel brauche es ein klassisches Anreizmodell. Von Krack und Co. wollte er deswegen wissen, was sie vom Vorschlag des Handelsverbands Deutschland halten, jedem Bürger einen 500-Euro-Coronascheck zu spendieren. Die Grünen hatten zuvor einen 250-Euro-Kauf-vor-Ort-Gutschein ins Spiel gebracht. Großen Anklang fand die Idee in der Runde allerdings nicht.

Wirtschaftsminister Althusmann und Olaf Jaeschke in einer Videokonferenz zur Situation des Einzelhandels in der Corona-Krise. Foto: Hannah Schmitz

Krack sagte, bei den nötigen finanziellen Hilfen sehe er zwar auch irgendwo einen Gutschein – aber auch durchaus Schwierigkeiten bei der Differenzierung. Auch Dezernent Leppa wies darauf hin, dass ein Fokus auf die Branchen nötig sei, die die Hilfe wirklich nötig hätten. „Die Fahrradhändler waren stark, und in der Elektronik-Branche gibt es auch eine starke Nachfrage“, sagte er. Dagegen seien Restaurants und Hotels noch längst nicht zurück in der Wirtschaftlichkeit. „Die Liquiditätshilfen zu verlängern, wäre gut“, sagte Leppa. Bei Veranstaltern müsse sogar eine mittelfristige Förderung her, weil die Unterhaltungsbranche mindestens acht bis neun Monate „vom Netz“ sei.

Unter den Einzelhändlern gehe die Krise vor allem den Modehändlern und Möbelhäusern an den Kragen, berichtete Krack vom Handelsverband. Bekleidungsgeschäfte würden etwa Saisonware anbieten, die schnell an Wert verliere, erklärte Leppa. Und Jaeschke ergänzte, dass die Boutiquen jetzt beispielsweise die Herbstmode erst einmal vorfinanzieren müssten. Leppa berichtete zwar von einem sanften Anstieg der Nachfrage und der Kundenfrequenz in der Braunschweiger Innenstadt. Aber: „Der Einzelhandel verzeichnet eine Umsatzquote von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Wie Althusmann berichtete, sind viele Händler mit dem Wunsch an ihn herangetreten, vier weitere Sonntagsöffnungen in den Monaten September bis Dezember zu erlauben. In Niedersachsen sind bisher vier verkaufsoffene Sonntage pro Ortsteil und Jahr erlaubt, insgesamt pro Stadt jedoch nicht mehr als sechs. Krack sagte: „Damit wäre viel gewonnen.“ Allerdings brauchen Sonntagsöffnungen den wortwörtlichen Segen der Kirche und die Zustimmung der Gewerkschaften. Und Verdi hatte in unserer Region zuletzt erfolgreich gegen eine Sonntagsöffnung geklagt.

Der Wirtschaftsminister erklärte, mit dem Vorschlag in Hannover „nicht auf ungeteilte Zustimmung“ gestoßen zu sein. Er selbst habe sich auch noch keine abschließende Meinung gebildet. Eine eng eingegrenzte Zeit, etwa von 12 bis 18 Uhr, sei für einen verkaufsoffenen Sonntag möglicherweise denkbar. „Ich weiß aber um die Umstrittenheit“, betonte er. Jaeschke erklärte: „Es geht darum, den Kontakt zum Kunden zu verstärken. Wir haben viele an den Online-Handel verloren. Und eingelaufene Wege sind schwer wieder zu ändern.“

Das Einkaufserlebnis lebe stark von Emotionen. Insofern sei auch die Maske schon sehr hinderlich dabei, im Geschäft eine Stimmung zu erzeugen. „Vielleicht gibt es ja die Chance, dass Masken in Geschäften, die groß genug sind und nicht Lebensmittel verkaufen, nur auf Basis von Freiwilligkeit getragen werden müssen“, sagte Jaeschke. Althusmann erklärte, er gehe davon aus, dass die Maskenpflicht mindestens noch im Juni gelte. Bei den schrittweisen Lockerungen hänge alles von der Zahl der Neuinfektionen ab. Am Montag habe sie bundesweit 357 betragen. Wenn es gelinge, die 300er-Größe zu halten, stehe dem vorsichtigen Anlauf der Wirtschaft nichts im Wege.

