Volumen war gestern – VW speckt die Jahresproduktion ab

Im Volkswagen-Stammwerk werden in diesem Jahr voraussichtlich so wenige Autos gebaut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Gründe liegen auf der Hand: Ein bereits vor der Coronaepidemie weitgehend gesättigter Markt, der durch die wirtschaftlichen Folgen der Seuchenbekämpfung an den Rand des Erliegens gekommen ist. Nach Informationen unserer Zeitung hat das Unternehmen wegen anhaltender Kurzarbeit das geplante Jahressoll von 696.000 Einheiten um 140.000 Fahrzeuge reduziert. Offiziell werden diese Zahlen nicht bestätigt. Es könnten angesichts der sich absehbar bis in den Juni hineinziehenden Probleme sogar noch weniger als 550.000 werden.

Corona hat sich für Volkswagen und die gesamte Branche als Brandbeschleuniger erwiesen. Nach goldenen Jahren mit einem dynamischen Wachstum bei fast allen Kennzahlen, dreht sich nun der Wind. So hat kein Geringerer als Konzernlenker Herbert Diess bereits vor einem halben Jahr den Abschied vom quantitativen Wachstum erklärt. Es geht ihm darum, weniger Autos effizienter zu bauen und mehr Geld damit zu verdienen. Dabei hatten seine Top-Manager noch vor gar nicht so langer Zeit mit der Aussage für Euphorie gesorgt, dass in Wolfsburg dank konzentrierter Golf-Produktion bis zu eine Millionen Autos pro Jahr gebaut werden könnten.

Diess korrigierte diese Aussagen. „Nein, diese Zahl ist nicht unbedingt erforderlich. Eine Auslastung in dieser Größenordnung wäre auch sehr teuer. Wir brauchen eine sinnvolle Verteilung der Produktion über unsere deutschen und internationalen Standorte. Bis zu einem gewissen Maß können wir so Kostennachteile deutscher Standorte bei gleicher Qualität in der Produktion ausgleichen. Volkswagen kann sich einen gewissen Zusatzaufwand in Niedersachsen leisten. Nur darf das nicht überborden.“

Daran hat sich nichts geändert. In der Zwischenzeit trieb das Unternehmen sogar die Planungen für ein neues Werk in der Türkei weit voran. Jetzt liegt es auf Eis. Doch in Wolfsburg kann man darüber nicht jubeln. Nach Corona wird es wohl keine Rückkehr zu alten Verhältnissen geben. Es stellt sich eher die Frage, wie das Werk am Mittellandkanal nachhaltig ausgelastet werden soll.

Der Ehrgeiz von Diess geht in eine andere Richtung. Elektromobilität ist die Basis von „New Volkswagen“. Im Juni soll der ID.3 – trotz Corona und trotz langwieriger Softwareprobleme – den Siegeszug für Volkswagen in ein neues Zeitalter der Massenmobilität antreten. Klappt das, wird der Markt noch enger. Das ist eine gefährliche Entwicklung für „Golfsburg“ und die Region. Eine dauerhafte Absenkung der Jahresproduktion auf deutlich unter 650.000 Einheiten würde die Jobs vieler Menschen gefährden. Wolfsburg könnte auch seine Stellung als Leitwerk einbüßen.