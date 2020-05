Alstom optimistisch für Fusion mit Bombardier

Der französische Zughersteller Alstom sieht die geplante Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns auf gutem Weg. „Das läuft nach unseren Plänen ab“, sagte Konzernchef Henri Poupart-Lafarge am Dienstag. „Wir haben die Finanzierung bereits abgesichert.“ Der Deal solle im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden. Der Hersteller der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge hatte die Fusion im Februar ankündigt, dafür sind nach damaligen Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig.

Das Vorhaben ist hochpolitisch: Der Konzern war an Bedenken der EU-Wettbewerbshüter mit dem Versuch gescheitert, mit der Siemens-Zugsparte zu fusionieren. Nun darf es nach dem Willen der französischen Politik kein Veto mehr geben.

Bombardier hat in Deutschland mehrere Werke, eines in Braunschweig. Alstom betreibt sein zweitgrößtes Werk in Salzgitter sowie einen Standort in Braunschweig. Die IG Metall befürchtet weitere Verlagerungen an Billigstandorte.

Kurzarbeit in Salzgitter in der Corona-Krise ausgeweitet

Im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 setzte Alstom rund 8,2 Milliarden Euro um, zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Gewinn betrug 467 Millionen Euro. Laut Konzern ist der Vorjahreswert von 681 Millionen Euro nicht vergleichbar, da die Einbeziehung bestimmter Konzernteile geändert wurde. Die Covid-19-Pandemie kostete Alstom zum Ende des Geschäftsjahres rund 100 Millionen Euro Umsatz. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll wegen der Krise ausfallen.

In Salzgitter war die ohnehin geplante Kurzarbeit im April wegen Lieferengpässen in der Krise je nach Abteilung um bis zu sieben Tage erhöht worden, wie Betriebsratschef Thomas Ueckert berichtete. Im Mai seien es wieder wie ursprünglich geplant vier bis acht Tage Kurzarbeit – Alstom Transport Deutschland fehlen Aufträge. Um wettbewerbsfähiger zu werden, sollen bis 2023 etwa 600 Stellen entfallen; im Herbst waren es noch rund 2300, aktuell rund 2000 inklusive Braunschweig und Berlin.