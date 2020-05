Wirtschaft der Region fordert weitere Hilfen

Wirtschaftsvertreter aus unserer Region begrüßen Niedersachsens Stufenplan, der ab Montag Lockerungen für Gastronomie, Tourismus, Handel und Dienstleistungen vorsieht. Doch von einem Aufatmen kann offenbar keine Rede sein, eher von einem Luftholen – und Hoffen auf weitere Lockerungen, auch für weitere Branchen. Nicht nur für Letztere fordern die Vertreter zusätzliche staatliche Hilfen. Denn unter den aktuellen Auflagen sei ein wirtschaftlicher Betrieb vielerorts nach wie vor nicht möglich.

Gastronomie

Im Gastgewerbe sei es allerhöchste Zeit für eine Perspektive gewesen, sagt Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Bezirksverbands Land Braunschweig-Harz des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Doch auch wenn Restaurants, Cafés und Biergärten ab Montag 50 Prozent ihrer Plätze anbieten dürfen, blieben die Kosten die gleichen wie bei 100 Prozent. Zudem sei die Akzeptanz der Kunden noch unklar, die nun reservieren müssten. „Ohne finanzielle Förderung kann es auf Dauer nicht funktionieren“, sagt Krack. Vor allem Bars, Kneipen und Diskotheken, für die noch keine Öffnung in Sicht ist, bräuchten neben einer Perspektive weitere Unterstützung. Die bisherigen staatlichen Hilfen reichten nicht aus. Krack berichtet von großen Befürchtungen, dass Betriebe Insolvenz anmelden müssen.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig, Florian Bernschneider, meint, dass viele gastronomische Betriebe unter den Auflagen kaum wirtschaftlich zu betreiben seien – weitere Hilfen seien gefragt. „Die Stadt sollte beispielsweise Außensitzflächen vergrößern und keine Gebühren mehr dafür verlangen, damit Abstände eingehalten und dennoch ausreichend viele Gäste bewirtet werden können.“

Tourismus

Zu den Auflagen, unter denen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder öffnen dürfen, fehlen noch Details. Den zeitlichen Stufenplan bewerten Hoteliers laut Krack mit viel Verständnis. Bei den bereits beschlossenen Auflagen scheint die Stimmung eine andere. Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, beklagt: „Leider wird der Übernachtungsbereich jetzt mit einer doppelten Bremse versehen: Es darf nur die Hälfte der Zimmer vermietet werden, und außerdem gibt es noch eine siebentägige Wiederbelegungssperre.“ Betten müssten also zunächst frei bleiben, bevor sie von einem anderen Gast genutzt werden dürfen. „Vor allem in Städten wie Braunschweig und Wolfsburg führt das in vielen Fällen zur wirtschaftlichen Unsinnigkeit einer Wiedereröffnung.“ In Zeinerts Augen würde allein die Halbierung der Kapazität die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln möglich machen.

Lars Osten-Göbel, Geschäftsführer des Braunschweiger Hotels Deutsches Haus, wird allerdings gar nicht an eine 50-prozentige Belegung herankommen, wie er berichtet. In 85 Zimmern beherbergt er normalerweise täglich bis zu 120 Gäste, vor allem Geschäftsreisende und Städtetouristen. Doch die würden trotz der Lockerungen ausbleiben, denn zu seinen Kunden zählen zum Beispiel VW oder die Technische Universität Braunschweig – die ihre Dienstreisen drastisch eingeschränkt haben. Künstler, die sonst am Staatstheater auftreten, bleiben ebenso fern. Der Betrieb läuft zwar auf Sparflamme weiter, lohne sich aber nicht – bei derzeit zwei bis fünf Gästen pro Tag. „Wir sprechen nicht mehr über Gewinn, sondern nur noch über Liquidität“, stellt Osten-Göbel klar. Lediglich er und sein Bruder arbeiteten im Hotel, die Mitarbeiter seien alle in Kurzarbeit. „Das wird erst mal so bleiben.“ Der „Shutdown“ habe „definitiv zu lange gedauert“. Er mache sich „tiefe, tiefe Sorgen“ ums Überleben – seines und anderer Hotels. Der staatliche Zuschuss von 15.000 Euro sei bei 50.000 Euro Kosten pro Monat ein Tropfen auf den heißen Stein.

Mehr Erleichterung dürften die Lockerungen Hotels und Pensionen bringen, die Feriengäste beherbergen, wie im Harz. Doch auch dort wird unter den Auflagen nur für manche ein wirtschaftlicher Betrieb möglich sein, wie Carola Schmidt prognostiziert, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands. Einige Betriebe würden deshalb noch nicht wieder öffnen. Die Branche hofft nun, dass die Einschränkungen relativ schnell abgebaut werden. „Das war ein erster wichtiger Schritt, aber es darf nicht der letzte sein“, sagt Schmidt.

Die Verluste der vergangenen Monate, die normalerweise zu den besucherstarken zählen, lassen sich laut Schmidt auch nicht ausgleichen, wenn in diesem Jahr mehr Urlaub in Deutschland gemacht wird. „Die Lücke ist zu groß.“ Schon im vergangenen Sommer seien die Betriebe im Harz zudem gut ausgelastet gewesen.

Einzelhandel

Das Kippen der 800-Quadratmeter-Regel für den Handel sei überfällig gewesen, finden AGV-Chef Bernschneider wie Krack, der auch Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen ist. Doch die Konsumstimmung der Kunden ist weiterhin im Keller, wie auch der Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, Florian Löbermann, feststellt. Nach Ansicht von Krack hemmt unter anderem die Maskenpflicht die für den Einkauf ebenfalls wichtige Kommunikation und Emotionen. Die Pflicht sei im Moment gerechtfertigt, „aber das kann kein Dauerzustand sein“.

Andere Branchen

Löbermann sieht darüber hinaus Probleme bei den Branchen, „die bisher keine Öffnungsperspektive haben“: neben Bars zum Beispiel Reiseveranstalter oder Indoor-Sportanlagen und -Freizeiteinrichtungen. „Sollte sich dies nicht ändern, werden unserer Ansicht nach spätestens ab Juli weitere Zuschusszahlungen für die Unternehmen notwendig.“ Außerdem sollten die Zuschüsse auf Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten ausgeweitet werden. „Viele personalintensive Reise- und Freizeitveranstalter fallen zum Beispiel aktuell durch das Förder-Raster und sind von Insolvenz bedroht, da sich ihre laufenden Aufwendungen nicht länger durch Hilfskredite finanzieren lassen“, erläutert Löbermann.

Bernschneider fordert neben Zuschüssen für Betriebe, die noch keine Aussicht auf Betrieb haben, Sondergenehmigungen. „Viele der Branchen sind so differenziert, dass man ihnen mit einer generellen Branchenbehandlung nicht gerecht wird.“ Manche Unternehmen könnten ein gleiches oder sogar höheres Infektionsschutz-Niveau bieten als in geöffneten Branchen, zum Beispiel Fitnessstudios mit 1-zu-1-Training. Er hält es zudem für denkbar, in „Corona-freien“ Regionen den Zutritt zu bestimmten Einrichtungen an den Wohnort zu koppeln. „Solche Konzepte müssen nun schleunigst weiterentwickelt werden, um bestimmten Branchen schnellere Öffnungen zu ermöglichen.“ So könnten etwa Konzerte früher möglich sein, wenn der Zutritt nur für Besucher aus Regionen ohne Covid-19 möglich wäre.