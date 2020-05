IHK Braunschweig sucht engagierte Unternehmer aus der Region

Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig ruft Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Region auf, sich für die Vollversammlung zu bewerben. „Die Vollversammlung ist das wichtigste Gremium der IHK, sie ist das Parlament der regionalen Wirtschaft und vertritt die Interessen der Mitgliedsbetriebe gegenüber Politik und Verwaltung“, betont IHK-Präsident Helmut Streiff. Die Vollversammlung für die Wahlperiode 2021 bis 2023 wird vom 2. bis zum 28. Oktober dieses Jahres von den IHK-Mitgliedsunternehmen unser Region gewählt.

Mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern vertritt die Vollversammlung der IHK Braunschweig die Interessen von insgesamt 40.000 Unternehmen aus Braunschweig, Salzgitter, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gegenüber der Politik und der Verwaltung. Sie trifft sich mehrfach im Jahr und legt dabei die Arbeitsschwerpunkte und Positionen der IHK fest, etwa zu Stadtentwicklungs- und Infrastrukturfragen oder auch zu branchenspezifischen oder bildungspolitischen Themen. Auch die Höhe der Beiträge und wofür diese verwendet werden, liegt im Aufgabenbereich der Vollversammlung. Dabei gehe es aber nicht um die gezielte politische Beeinflussung von Politikern: „Mitglieder der Vollversammlung sind keine Lobbyisten ihrer Branche, das müssen sie schriftlich erklären“, betont Adalbert Wandt, Vorsitzender des Wahlausschusses, auf der Internetseite der IHK. Vielmehr gehe es darum, wechselnde politische Mandatsträger über die Auswirkungen von Verordnungen und Maßnahmen zu informieren.

In der Vollversammlung der IHK sind in der Wahlperiode 2021 - 2023 insgesamt 80 Plätze mit Unternehmensvertretern aus den Branchen unserer Region zu besetzen. Foto: Jürgen Runo / IHK Braunschweig

Vollversammlungsmitglied Frauke Oeding-Blumenberg nennt zudem einen weiteren Vorteil, den sie in ihrem Ehrenamt sieht: „Durch die Arbeit im IHK-Ehrenamt ist man immer informiert über wirtschaftsrelevante Belange, Gesetzesinitiativen und Neuerungen“, sagt sie.

Insgesamt 80 Plätze sind in der Vollversammlung der IHK Braunschweig zu besetzen. Bei der Verteilung kommt es auch stark auf die Branche an, in der ein Unternehmen tätig ist. So richtet sich die Anzahl der Plätze nach der Anzahl an Betrieben innerhalb einer Branche und ihrer Wirtschaftskraft – denn die Vollversammlung solle die regionale Wirtschaft widerspiegeln.

So wundert es nicht, dass in unser Region das produzierende Gewerbe und die Industrie mit 18 Plätzen die dominanteste Branche in der Vollversammlung der IHK Braunschweig darstellt, gefolgt vom Einzelhandel mit 12 Plätzen.

Jedes Unternehmen wird in eine dieser Branchengruppen eingeteilt und wählt seinen Vertreter daraus, das bedeutet: Industrieunternehmer wählen die Vertreter ihrer Branche, Einzelhändler wählen Vertreter der Einzelhändler und so fort. Wer selbst zur Wahl antritt, kann dies nur in seiner Branchengruppe machen – außerdem kann nur eine Person pro Unternehmen antreten. Nach Angaben der IHK muss der Kandidat spätestens am letzten Tag der Wahlfrist volljährig sein. Auch eine Mitgliedschaft in der IHK ist von Vorteil, aber nicht notwendig. Es reiche auch, wenn der Kandidat ein gesetzlicher Vertreter eines IHK-Mitgliedsunternehmens oder eingetragener Prokurist eines solchen Unternehmens ist oder vom Betrieb als sogenannte „besonders bestellte Bevollmächtigte“ zur Wahl aufgestellt werde.

Bewerber für die Vollversammlung können ihre Unterlagen bis zum 26. Mai, 24 Uhr, bei der IHK Braunschweig postalisch oder per E-Mail einreichen. Entsprechende Formulare stehen nach eigenen Angaben auf der Internetseite der Kammer bereit. Bewerber müssten für die Bewerbung ihren Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Beruf oder Stellung, Bezeichnung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift angeben. Außerdem müsse ein Bewerber laut IHK eine Erklärung beifügen, dass er zur Annahme der Wahl bereit sei und keine Tatsachen kenne, die die Wählbarkeit nach der Wahlordnung ausschließen würden.

Weitere Informationen zur Wahl gibt es zudem unter www.braunschweig.ihk.de/wahl.