Längst besser als sein Ruf – der Diesel

Testfahrten führen in Corona-Zeiten allenfalls ins Vorharzland. Hier der BMW 218d Tourer vor dem Schloss in Wolfenbüttel.

Das Leben normalisiert sich allmählich. Nach Wochen der Isolation werden sich viele Arbeitnehmer etwa fragen, ob sie sich nach halbwegs überstandener Corona-Krise auch künftig weiterhin durch morgendliche Staus quälen müssen. Ob sie ihr Auto nicht öfter stehenlassen können, wenn das Home-Office stärker in den Vordergrund tritt? Ja, die Motorwelt wird sich verändern. Es mehren sich die Fragezeichen: Urlaubsreisen per Auto? Neuanschaffung nicht besser verschieben? Oder wegen der Rezession eine Nummer kleiner?

Wie auch immer: Jetzt sind vor allem Vernunftsprodukte gefragt. Variable, kompakte Typen. Der BMW 218d xDrive Active Tourer ist einer davon. Hinter der langen Modell-Bezeichnung verbirgt sich ein kleiner Van. Praktisch, komfortabel, vielfältig und angetrieben von einem Motor, der in eine neue, bessere Zukunft startet. Wir sprechen vom Diesel, dessen einst so guter Ruf durch Abgas-Betrug und fragwürdige Fahrverbotsdiskussionen ziemlich schwer geschädigt wurde. Denn dieser Antrieb – das wird sich erweisen – steht vor einer neuen Aufwärtsentwicklung.

Wenn der Diesel-Skandal überhaupt ein Fünkchen von Positivem bewirkt hat, dann dieses: Dieseltriebwerke bieten inzwischen eine (etwa 2015) kaum für möglich gehaltene Senkung von Stickoxid-Emissionen durch die Abgasnachbehandlung-Technologie. Was das bedeutet? Als „Dreckschleuder“ (wie im NDR zu hören war) ist ein moderner D-Typ (nach der Norm Euro 6d-Temp) nun kaum mehr zu bezeichnen. Der effizient arbeitende Dieselmotor mit seinem Verbrauchs- und damit Kohlendioxid-Vorteil wird noch lange, lange Zeit aktuell bleiben.

Zurück zum Zweier-BMW Tourer. Merkwürdig immer wieder: Die BMW-Techniker haben es über Jahre hinweg verstanden, all ihren Modellen ein sofort spürbares und erkennbares, spezielles und sportlich-straffes Fahrgefühl zu installieren. Dieses BMW-Feeling ist Teil der Markenidentität. Und noch etwas Besonderes aus München: In unserer Zeit, in der Autos zum fahrenden Smartphone mit schwer überschaubarer Informationsfülle hochgerüstet werden, bleibt BMW erfreulich zurückhaltend. Fast könnte man sagen: konservativ. Bei BMW streichen noch richtige Zeiger über Tacho und Drehzahlmesser. Und trotz der irren Menge von Funktionen findet man sich in der i-Drive-Struktur von BMW gut zurecht. Angenehm auch der solide Dreh-Druck-Knopf auf der Mittelkonsole, der zuverlässiger arbeitet als das „Touchen“. Das ist bestens organisierte Bedienung.

Der BMW 218d Tourer ist ein Van mit bequemem Einstieg (was Ältere schätzen), mit vielen Ablagen und mit dem Vorzug, dass die Umklapperei der Rücksitzlehne per Fernbedienung möglich ist. Die Rücksitzbank ist übrigens um 13 Zentimeter zu verschieben. Das Ladevolumen liegt bei maximal 1510 Litern. Also: Sehr variabel, recht geräumig ist diese Zweier-Variante mit der weit öffnenden Heckklappe.

Den 218-Active-Tourer gibt es als Normal-Typ ab 28.000 Euro. Als x-Drive (also mit Allradantrieb, der ohne Zweifel ein zusätzliches Sicherheitsplus bietet) beginnen die Preise bei rund 35.000 Euro. Durch Extras wie etwa 18-Zoll-Räder (1700 Euro), adaptives Fahrwerk, elektrische Sitzverstellung ist schnell die 50.000-Euro-Schwelle erreicht. Übrigens: Im Bereich Assistenzsysteme liegt der Zweier gegenüber seinem Konkurrenten Mercedes B leicht im Rückstand. Aber: Ist das so wichtig?

Erstaunlich, wie beherzt der Zweiliter-Turbo-Diesel (150 PS/110 kW) loslegt. Das, was früher als „Sportlichkeit“ gepriesen wurde, prägt noch immer die BMW-Modelle. Auch diesen Zweier. Sein Dieselmotor (Euro 6d-Temp) glänzt – selbst im Stadtverkehr oder auf der Autobahn – mit einem Verbrauch, der selten mehr als eine Sechs vor dem Komma aufweist. Wer bewusst zurückhaltend mit dem Gas umgeht, kommt auch mit fünf Litern auf 100 Kilometer aus. Diesel? Ja, bitte!