Betrug bei Corona-Hilfen? Staatsanwaltschaft ermittelt

Die staatlichen Zuschüsse für Unternehmen und Soloselbständige locken auch zahlreiche Betrüger an. Mehrere Bundesländer stoppten ihre Hilfsprogramme vorübergehend, weil über gefälschte Internetseiten Gelder im Namen tatsächlich Betroffener abgefischt wurden. Doch auch Betriebe und Einzelpersonen selbst beantragten die Zuschüsse zu Unrecht. In Berlin ermittelten Strafverfolger schon vor zwei Wochen in rund 150 Fällen, der Schaden wurde auf 700.000 Euro geschätzt. Auch in Niedersachsen wurden wegen Betrugsverdachts bereits mehrere Strafanzeigen erstattet, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hannover unserer Zeitung auf Anfrage mitteilte. Laut einem Sprecher der Behörde laufen erste Ermittlungsverfahren.

Details dazu wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Niedersachsens Förderbank, die N-Bank, hegte laut ihrem Sprecher bislang in 17 Fällen einen Anfangsverdacht – meist, dass mehrere Anträge gestellt wurden. Außerdem versuchen Betrüger offenbar wie auch in anderen Bundesländern, mit gefälschten E-Mails im Namen der Bank Rückzahlungen zu erschleichen. Fünf Prozent der Anträge auf Corona-Soforthilfe werden überprüft Um zu verhindern, dass Zuschüsse zu Unrecht fließen, prüft die N-Bank, ob mehrere Anträge mit der gleichen E-Mail-Adresse vorliegen oder dieselbe Iban in mehreren Anträgen benutzt wird. Das erklärte der Sprecher auf Anfrage. Außerdem müssten zum Beispiel eine Kopie der Gewerbeanmeldung oder des Personalausweises mit Unterschrift eingereicht werden. Darüber hinaus würden als Stichprobe fünf Prozent der Anträge überprüft, was den Vorgaben des Bundes entspreche. Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falschangaben müssen die Antragsteller mit einer Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs rechnen. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Voraussetzung für die Zuschüsse ist, dass der Antragsteller durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen: Die laufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb dürfen voraussichtlich nicht ausreichen, um den Sach- und Finanzaufwand in den folgenden drei Monaten zu bezahlen. Zu diesen Verbindlichkeiten zählen zum Beispiel gewerbliche Mieten oder Leasingraten, nicht aber etwa Personalkosten, Kosten für die Lebenshaltung oder Altersvorsorge. Rücklagen und vorhandene liquide Mittel sowie private Ersparnisse spielen bei der Berechnung des Zuschusses keine Rolle. Für die stichprobenartige Überprüfung müssen die Antragsteller Belege für ihre Sachkosten mindestens zehn Jahre lang aufbewahren. Beim Antrag selbst sind diese aber nicht einzureichen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte die nahezu ungeprüfte Auszahlung von Corona-Soforthilfen verteidigt. „Es ist wichtig, dass das Geld schnell auf dem Konto ist, bevor Menschen entlassen oder Unternehmen insolvent gehen", sagte Altmaier im April. „Eine sehr ausführliche Prüfung könnte da zu einem monatelangen Warteprozess führen." Die meisten Anträge stammen von kleinen Dienstleistern Ergeben sich Änderungen, sind die Antragsteller verpflichtet, diese selbst der Bank mitzuteilen. Im Antrag müssen sie ihre Einnahmen schätzen – fallen sie am Ende doch höher aus, müssen die Soforthilfe-Empfänger das zu viel erhaltene Geld zurückzahlen. Die Einnahmen können sich zum Beispiel schnell ändern, wenn ein Laden wieder öffnen darf. Bis Ende April wurden laut dem N-Bank-Sprecher in Niedersachsen rund 125.000 Anträge für Soforthilfe eingereicht, von denen etwa 99.000 bewilligt seien – insgesamt rund 647 Millionen Euro. 400 Mitarbeiter der Bank sowie 100 aus anderen Institutionen wie den Industrie- und Handelskammern (IHK) arbeiten demnach an der Umsetzung der Förderung. Bei bis zu 5 Beschäftigten zahlt der Staat bis zu 9000 Euro, bei bis zu 10 Beschäftigten bis zu 15.000 Euro, bei bis zu 30 Beschäftigten bis zu 20.000 Euro und bei bis zu 49 Beschäftigten bis zu 25.000 Euro. Der Großteil der Anträge stammt dem N-Bank-Sprecher zufolge von Firmen mit ein bis fünf Mitarbeitern. Die meisten sind Dienstleister, gefolgt von Gastgewerbe und Handel sowie Kfz-Werkstätten. Auf Unternehmen mit 11 bis 49 Beschäftigten entfielen hingegen nur etwa 4000 Anträge. Bei 6 bis 49 Mitarbeitern kämen die meisten Anträge aus dem Gastgewerbe, gefolgt von Dienstleistungen, Handel und Werkstätten. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Das Ausfüllen des Antrags dauere etwa eine halbe Stunde. Zu Beginn der Förderung hatte es Unmut gegeben, zunächst wegen Server-Problemen und weil die Antragsteller keine automatisierte Eingangsbestätigung erhielten, dann wegen der Änderung der Förderrichtlinien. Inzwischen fallen die Anträge offenbar leichter. Das berichtete der Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, Florian Löbermann, auf Anfrage. „Antragsteller, die anfangs Probleme mit dem Verständnis der Unterlagen, des technischen Prozederes oder der IT hatten, konnten über unsere Hotline oder den zur Verfügung gestellten Leitfaden der N-Bank nach und nach praktische Tipps und Lösungsmöglichkeiten erhalten." Aktuell warteten vor allem Antragsteller auf das Geld, bei denen die N-Bank manuell nachbearbeiten muss, zum Beispiel wegen fehlender Angaben oder einer falschen Kontonummer. „Nun geht es im Interesse der Unternehmen darum, die verbliebenen Anträge schnellstmöglich abzuarbeiten." In Berlin zum Beispiel haben bereits zahlreiche Soforthilfe-Empfänger das Geld zurücküberwiesen, weil es ihnen nicht zustand. In Niedersachsen handelt es sich bei den bisherigen Rückzahlungen laut dem N-Bank-Sprecher in erster Linie um Geld, das Antragsteller zu viel erhalten haben, weil sie mehrere Hilfsprogramme kombinierten. Beim Programm des Bundes werden bereits erhaltene Landesgelder angerechnet, damit die Förderhöchstgrenze nicht überschritten wird.