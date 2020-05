Mehr Wachpersonal an Läden, doch andere Aufträge fehlen

In der Corona-Krise ist es im deutschen Alltag plötzlich viel präsenter: Sicherheitspersonal, das zum Beispiel vor Geschäften die Zahl der Kunden kontrolliert. Doch während solche neuen Aufträge im Wach- und Sicherheitsgewerbe hinzukommen, fallen andere Aufträge weg. „Die Branche zählt ganz klar zu den Verlierern“, sagt der niedersächsische Landesgruppen-Chef des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Andreas Segler. „Ganze Geschäftszweige sind weggebrochen.“

Denn sämtliche Großveranstaltungen fallen aus, Flugzeuge bleiben am Boden, Museen und Ausstellungen waren wochenlang geschlossen. Auftraggeber versuchten deshalb, gebuchte Leistungen zu stornieren oder sogar Verträge zu beenden, berichtet Segler. Die Einlasskontrollen im Einzelhandel oder bei Banken kompensierten „in keinster Weise“ die Auftragsverluste.

Bargeld-Transporte in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen

Rund 300 Wach- und Sicherheitsdienste beschäftigen in Niedersachsen laut BDSW etwa 18.000 Mitarbeiter. Viele der Unternehmen hätten Kurzarbeit angemeldet, so Segler. Bei den Geld- und Wertdiensten zum Beispiel seien wegen der lange geschlossenen Läden die Bargeld-Transporte deutlich zurückgegangen.

Neben Kurzarbeit sind die Mitarbeiter von Geld- und Wertdiensten auch vom Gesundheitsrisiko besonders betroffen, wie Maren Kaltschmidt-Nagel berichtet, Gewerkschaftssekretärin des Verdi-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen in Braunschweig. Bei Geldtransporten zu zweit in einem Fahrzeug sei der Gesundheitsschutz schwierig. Ob Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen, sei abhängig vom Betrieb – generell würden in der Branche manche Arbeitgeber erst tätig, wenn Maßnahmen per Klage durchgesetzt werden. Unternehmen nähmen die Fürsorge für ihre Mitarbeiter und rechtliche Pflichten oft nicht so ernst. Arbeitgebervertreter Segler dagegen sieht die Unternehmen beim Gesundheitsschutz „sehr gut aufgestellt“, viele stellten zum Beispiel schon länger Masken zur Verfügung.

Die Krankenquote ist Segler zufolge allerdings deutlich gestiegen, von im Schnitt 6 Prozent auf nun

10 Prozent der Beschäftigten. Zum einen stünden die Mitarbeiter „an vorderster Front“, hätten viel Kontakt zu anderen Menschen. Zum anderen habe der ein oder andere Sorge vor dieser Gefahr und sei deshalb krankgeschrieben – die Gehälter weiterzuzahlen, belaste die Branche zusätzlich.

Eine große Herausforderung sei zudem die Kinderbetreuung. Der Verband fordert, dass die Beschäftigten auch in Niedersachsen als systemrelevant eingestuft werden und folglich Anspruch auf die Notbetreuung erhalten.

„Zahlungsmoral der Kunden lässt jetzt schon nach“

Mancherorts herrsche zwar Kurzarbeit, andernorts fehle jedoch Personal. Denn dieses könne nicht beliebig an andere Arbeitsorte versetzt werden, wenn beispielsweise in Braunschweig ein Auftrag wegbreche und einer in Hannover hinzukomme. Doch die für neues Personal nötigen Schulungen böten die Industrie- und Handelskammern derzeit kaum noch an.

Langfristig befürchtet die Branche Insolvenzen, wenn Unternehmen auf ihren Kosten sitzen bleiben. Die Dienstleistungen würden in der Regel erst bezahlt, wenn sie schon erbracht wurden. Da diese personalintensiv seien, wäre der Schaden wesentlich, sagt Segler. Schon jetzt lasse die Zahlungsmoral der Kunden nach. Mit den staatlichen Hilfskrediten würden Insolvenzverfahren möglicherweise in die Zukunft verschoben.

Gewerkschafterin Kaltschmidt-Nagel findet, in der Corona-Krise zeige sich, dass die Arbeitsbedingungen allgemein besser in Unternehmen seien, in denen Betriebsräte gewählt werden und mehr Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert sind. Dort seien auch teils Regelungen geschlossen worden, um das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Einen allgemeinen Tarifvertrag dazu lehnen die Arbeitgeber ab. Der kommissarische BDSW-Sprecher begründet dies damit, dass die „sehr heterogene Branche“ so unterschiedlich von der Krise betroffen sei – deshalb könnten die Betriebe eine Aufstockung besser individuell regeln.

Bei den allgemeinen Sicherheitsdiensten – zum Beispiel Unternehmen für Personen- und Objektschutz oder Veranstaltungsdiensten – gibt es laut Verdi wenig Betriebsräte. Dabei sei dort die Bezahlung deutlich niedriger, die Mitarbeiter von Kurzarbeit also finanziell besonders getroffen, rechnet Kaltschmidt-Nagel vor. In Unternehmen, die sich dem Tarifvertrag angeschlossen haben oder daran orientieren, würden als Grundlohn 10,50 Euro pro Stunde bezahlt – ohne Tarifvertrag der Mindestlohn. Wenn der Auftraggeber eine Ausbildung fordert, verdienten Mitarbeiter im Objektschutz 12,57 Euro pro Stunde, ab dem siebten Monat 14 Euro.

„Die Arbeit wird wenig wertgeschätzt“

„An den Löhnen sieht man, dass der Bereich gesellschaftlich wenig wertgeschätzt wird“, bemängelt die Gewerkschafterin. „Dabei sind die Beschäftigten im Einsatz für unsere Sicherheit und setzen dabei ihre eigene Sicherheit aufs Spiel.“ Sie hofft, dass die Corona-Krise zu einem Umdenken führt. Bei Geld- und Wertdienstleistungen verdienen Beschäftigte demnach deutlich mehr: Der Stundengrundlohn liege bei 17,41 Euro für Sicherheitsmitarbeiter.

Im Bereich der allgemeinen Sicherheit könnten in der Corona-Krise außerdem neue Einsatzbereiche zu niedrigeren Gehältern führen, sagt die Gewerkschafterin. Denn die Tariflöhne richteten sich dort auch nach der Tätigkeit. Teils werde die Ansicht vertreten, die Arbeit vor einem Geschäft sei nicht besonders anspruchsvoll. „Wir sehen das anders“, sagt Kaltschmidt-Nagel. Die Beschäftigten müssten besonders besonnen eingreifen – während früher stattdessen eine abschreckende Wirkung gewünscht war, um Ladendiebstahl zu verhindern. Nun setzte das Sicherheitspersonal darüber hinaus die eigene Gesundheit aufs Spiel, da sich der gebotene Abstand nicht immer einhalten lasse.