Erste Banken öffnen Filialen wieder

Banken in unserer Region, die Filialen wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatten, öffnen diese teilweise wieder. Die Volksbank Brawo teilte mit, am Montag, 4. Mai, „alle Geschäftsstellen der Bank wieder regulär zu den gewohnten Geschäftszeiten“ zu öffnen. Die Deutsche Bank öffnet im Marktgebiet Braunschweig ab 5. Mai alle Filialen wieder, „nachdem drei von insgesamt 12 Filialen vorübergehend geschlossen waren“, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Commerzbank öffnet nach Angaben einer Sprecherin ebenfalls ab dem 5. Mai nach und nach bisher geschlossene Filialen wieder. Bei der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) und der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine waren die Filialen in den vergangenen Wochen geöffnet geblieben.

