1. Mai – Gewerkschaften fordern Solidarität ein

Wegen der Corona-Krise ist der 1. Mai vor allem zu einem digitalen Fest der Solidarität geworden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sendete einen dreistündigen Livestream aus Berlin mit zahlreichen Grußbotschaften, Solidaritätsbekundungen und Live-Musik. Die Webseite des Gewerkschaftsbundes war zeitweise überlastet, verfolgt werden konnte der Livestream aber auch auf Youtube und Facebook. In mehreren Städten in Deutschland hat es allerdings auch kleine Kundgebungen gegeben, wie die dpa berichtet, etwa in Köln und Düsseldorf. Für die auf kleine Gruppen zwischen 20 und 100 Menschen beschränkten Veranstaltungen hatten die Kommunen demnach strenge Abstands- und Hygieneauflagen erteilt.

„Ganz viele haben uns gesehen und sich gefreut“

Eine kontaktlose Übergabe von Informationsflyern der Gewerkschaften. Foto: Peter Sierigk

In unserer Region zeigten die Gewerkschaften in Braunschweig Präsenz. Auf dem bei Radfahrern und Spaziergängern beliebten Ringgleis sowie im Bürgerpark – wo am 1. Mai eigentlich seit Jahren das Internationale Fest stattfindet – waren IG Metall, Verdi und Co. mit Transparenten vertreten und hatten Flyer ausgelegt. Braunschweigs IG-Metall-Vorsitzende Eva Stassek zeigte sich zufrieden mit der Aktion: „Es ist gut, dass wir es gemacht haben“, sagte sie. Es hätte zuvor auch Überlegungen gegeben, wegen Corona darauf zu verzichten. Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Südost-Niedersachen, sagte: „Ganz viele haben uns gesehen und sich gefreut. Digitale Präsens ist gut und notwendig, aber bei den Menschen zu sein, ist doch etwas Anderes.“

Die Arbeitnehmervertreter forderten unter anderem höhere Löhne und mehr Personal für Pflege und Gesundheit, denn nur Beifall reiche nicht. Außerdem brauchten auch Arme eine „Corona-Untersützung“, deshalb müsse der Hartz-IV-Regelsatz angehoben werden.

Weil will sich für höhere Löhne einsetzen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versprach in einer gemeinsamen Video-Botschaft mit dem DGB-Landeschef Mehrdad Payandeh, sich für Besserungen in beispielsweise Pflegeberufen und der Logistikbranche einzusetzen. „Ich hoffe sehr, dass das nach der Krise nicht in Vergessenheit gerät und wir uns alle dafür einsetzen, dass in diesen Berufsfeldern die Arbeitsbedingungen verbessert und die Löhne erhöht werden – ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagte der SPD-Politiker. In der Krise würde uns einmal mehr bewusst, wie viele Frauen und Männer in den verschiedensten Berufen unverzichtbar sind, „um den Laden am Laufen zu halten“.

IG-Metall-Chefin Eva Stassek mit Mund-Nasen-Schutz und Solidaritätsbutton. Foto: Peter Sierigk

Payandeh erklärte, dass Solidarität auch über die nationalen Grenzen hinaus geht: „Wir müssen auch solidarisch sein mit Menschen, die nichts haben, die alleingelassen und abgehängt sind. Es sind Flüchtlinge auf Lesbos, es sind Obdachlose unter uns, es sind Menschen, die für nur wenig mehr Geld als in ihrer Heimat bei uns, für uns arbeiten.“ Denn solidarisch sei man eben nicht alleine – unter diesem Slogan standen die gesamten Feierlichkeiten des DGB zum 1. Mai in diesem Jahr.

