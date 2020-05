Heraus zum 1. Mai in Braunschweig – aber mit Abstand

Mitunter wird’s am 1. Mai noch ein bisschen voller auf dem Ringgleis als sonst schon. Hier treffen an der Kennelbrücke die Massen aufeinander.

Braunschweig. Keine Kundgebung gibt’s 2020 am Tag der Arbeit – aber dafür eine Runde Forderungen auf dem Ringgleis. Das kommt ganz gut an.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Braunschweiger Arbeiterbewegung gibt’s keine Kundgebung zum 1. Mai, das ist historisch, notwendig, aber auch nicht ganz richtig. Am 1. Mai 2020, dem Tag der Arbeit, wird das Ringgleis in Braunschweig zur politischen Arena – natürlich unter Wahrung der behördlichen Anordnungen zum Infektionsschutz und der Abstandsregeln. Und, um es gleich vorweg zu sagen: So schlecht war diese Idee gar nicht.

Das Ringgleis als politische Arena, verbunden mit ein bisschen Bewegung und frischer Luft – hier hinterm Westbahnhof. Foto: Henning Noske Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller freute sich denn auch am Abend: „Schöner ist nur der echte 1. Mai im Bürgerpark und auf der Demo – aber für heute haben wir alles richtig gemacht!“ Tatsächlich reihten sich – Heraus zum 1. Mai! – in Corona-Zeiten in einer konzertierten Aktion von IG Metall, NGG, GEW, Verdi und weiterer DGB-Gewerkschaften an zehn Schauplätzen rund ums wie stets vielbefahrene Ringgleis die wichtigsten Forderungen und Botschaften zum 1. Mai wie Perlen an der Schnur: „Kaputtgespart und privatisiert – Gesundheitssystem reformieren!“ „Beifall reicht nicht: Höhere Löhne und mehr Personal für Pflege und Gesundheit!“ „Kurzarbeitergeld erhöhen: Mindestens auf 80 Prozent vom Netto!“ „Erhöhung Hartz-IV-Regelsatz jetzt! ‚Corona-Unterstützung‘ auch für Arme“ „Grundrente jetzt!“ Speziell die Forderungen und Stellungnahmen zum Gesundheitssystem finden in diesen Tagen ein breites Echo in der Bevölkerung. Foto: Henning Noske „Kein Sparen im Sozialbereich: Vermögenssteuer für Millionäre!“ „Wohnen muss bezahlbar werden! Sozialen Wohnungsbau fördern! Mieten deckeln!“ „Gewerkschaft schützt – 1. Mai bleibt!“ Vielleicht kam das alles sogar noch ein bisschen besser rüber als sonst. Schließlich muss man nach alter Dialektik die Leute dort abholen, wo sie gern rumfahren. „Digitale Präsens ist gut und notwendig, aber bei den Menschen zu sein, das ist doch etwas anderes“, drückt es Sebastian Wertmüller aus.