Herbert Gilbert klagt am Bundesgerichtshof gegen VW

Seit 50 Jahren fahre seine Familie VW, erzählt Herbert Gilbert. „VW war immer ein Qualitätsmerkmal, wir waren sehr zufrieden.“ Doch dann wurde bekannt, dass der Autobauer die Stickoxidwerte von Millionen Dieseln manipuliert hat – auch bei Gilberts Sharan, den er 2014 gebraucht für knapp 31.500 Euro gekauft hatte. Es sei die höchste Investition gewesen, die er je in ein Fahrzeug gesteckt hat, und sein erster Diesel. Damals sei klar gewesen, dass es der „sauberste“ sein sollte, also ein VW. So habe der Hersteller damals geworben. „Ich dachte, da kannst du keinen Fehler machen“, sagt der 65-Jährige aus der Nähe von Mainz. Als der Betrug 2015 öffentlich wurde, glaubte er nach eigenen Angaben zunächst an eine Falschmeldung, ein halbes Jahr später bekam er allerdings Post aus Wolfsburg. „Ich sehr, sehr geschockt“, sagt Gilbert, und „von VW so enttäuscht“. Er müsse dagegen vorgehen, sei ihm klar gewesen. Das könne er sich nicht gefallen lassen.

Der Rechtsdienstleister Myright, der mit mehreren „Sammelklagen“ zigtausende VW-Kunden vertritt, wählte Gilbert als einen der Kunden aus, für die er Einzelklagen eingereicht hat. Gilberts Klage ist nun die erste, über die der Bundesgerichtshof (BGH) im Abgas-Skandal verhandeln wird; an diesem Dienstag, mehr als viereinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Betrugs. Doch noch immer könnten zigtausende Kunden von einem Urteil der obersten Zivil-Richter in Deutschland profitieren: die, die sich zwar der Musterfeststellungsklage anschlossen, aber nicht dem Vergleich dazu; die Myright-Kunden; und außerdem waren zuletzt noch mehr als 70.000 Einzelklagen an deutschen Gerichten anhängig.

Gilberts Rechtsschutzversicherung übernahm zwar die Klage gegen VW, nicht aber die Forderung nach dem gesamten Kaufpreis, also ohne Anrechnung der Nutzung des Autos. Für diese Forderung sprang Myright ein, das Unternehmen erhält im Erfolgsfall eine Provision.

Müsste bei einem Schadenersatz die Nutzung des Autos angerechnet werden?

Diese Nutzungsentschädigung ist einer der Knackpunkte bei den Kunden-Klagen. Zahlreiche deutsche Gerichte sprachen VW-Fahrern zwar Schadenersatz zu, allerdings meist abzüglich der gefahrenen Kilometer. So urteilte auch bei Gilbert das zuständige Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Dabei wird von einer maximalen Laufleistung von zum Beispiel 250.000 Kilometern ausgegangen. Wurde ein Auto dann 130.000 Kilometer gefahren, bliebe als Entschädigung nicht einmal die Hälfte des Kaufpreises – wobei das Auto bei Rückabwicklung des Vertrags zurückgegeben wird.

Wegen der Anrechnung der Nutzung legten Gilberts Anwälte Revision gegen das OLG-Urteil ein. VW legte ebenfalls Revision ein: Weil der Autobauer wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu gut 25.600 Euro Schadenersatz plus Zinsen verurteilt worden war. Der BGH soll nun final klären, ob dem Kunden Schadenersatz zusteht und wenn ja, ob die Nutzung anzurechnen ist. Gilberts Sharan war 20.000 Kilometer gefahren, als er ihn kaufte.

In Gilberts Fall klagt Myright zusammen mit der Kanzlei „Goldenstein & Partner“, die im VW-Abgas-Skandal nach eigenen Angaben 21.000 Mandanten vertritt. Die Kläger zeigen sich zuversichtlich, dass sie in beiden Punkten Recht bekommen. Der Diesel-Skandal werde am Dienstag nicht beendet, sondern erst beginnen, sagt Kanzlei-Inhaber Claus Goldenstein. Das BGH-Urteil – das allerdings noch nicht am selben Tag fällt – wird nach Meinung der Anwälte auch auf die Klagen gegen andere Autobauer wie Daimler oder BMW wirken. Beim VW-Skandal lässt sich das Urteil nach Ansicht von Myright-Gründer Jan-Eike Andresen von Kunden in ganz Europa nutzen, da die Schädigung in Deutschland stattgefunden habe. Jeder Europäer könne in Braunschweig klagen. Nach Auffassung von VW hingegen endete die Verjährungsfrist bereits Ende 2018.

VW gibt sich genauso zuversichtlich wie die Kläger

Die BGH-Richter entscheiden zwar nur für den Einzelfall, doch Land- und Oberlandesgerichte folgen ihrer Auffassung in der Regel. Welche Kläger von der Verhandlung am Dienstag betroffen sein werden, hängt davon ab, zu welchen Fragen sich die Richter äußern.

VW argumentiert, Voraussetzung für Schadenersatz wäre, dass das Auto nicht voll genutzt werden konnte – was nicht der Fall sei. Außerdem habe der Hersteller den Kunden gar nicht täuschen können, da dieser sein Auto bei einem freien Händler kaufte. Für den Fall, dass sie verlieren sollten, gehen die Wolfsburger davon aus, dass der BGH immerhin die Nutzung anrechnen lassen würde.

Das oberste deutsche Zivilgericht hatte schon einmal Stellung zum VW-Abgas-Skandal bezogen. Mehrmals waren bereits Verhandlungen in Karlsruhe geplant, doch VW verzögerte eine Entscheidung der letzten Instanz offenbar erfolgreich: durch außergerichtliche Vergleiche. Offensichtlich verärgert veröffentlichten BGH-Richter deshalb vor gut einem Jahr ihre vorläufige Rechtsauffassung in einem Fall, obwohl der Termin abgesagt worden war. Damals stärkte das Gericht die Kunden: Es dürfte von einem Sachmangel auszugehen sein. Allerdings richtete sich die Klage gegen einen Händler, also nicht wie am Dienstag gegen VW selbst. Dabei ging es um andere Rechtsvorschriften.