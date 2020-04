Die Automobilproduktion im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg läuft seit Mittwoch wieder auf zwei Linien. In den nächsten Wochen will das Unternehmen die Produktion langsam auf Normallast hochfahren.

Doch da gibt es ein gravierendes Problem, das Gesamtbetriebsrats-Chef Bernd Osterloh jetzt in einem Brief an die Belegschaft auf den Punkt gebracht hat. Die Menschen haben auch wegen der schweren Beeinträchtigungen durch die Coronaepidemie offenbar weder Lust noch Geld, um sich neue Autos zu kaufen. Wie berichtet, hat Volkswagen für Teilbereiche der Produktion und angrenzender Bereiche vorsorglich eine Verlängerung der Kurzarbeit bis zum 17. Mai geplant.

Osterloh für „Impuls Prämie“

Osterloh schreibt dazu: „Ich höre nichts Gutes aus unserem Vertrieb. Beim Handel stauen sich die Leasingrückläufer und es gibt so immer mehr junge Gebrauchte auf dem Markt. Unsere Restwerte leiden darunter. Gleichzeitig interessieren sich die Kundinnen und Kunden in der Corona-Krise einfach nicht für das Thema Autokauf. Unsere Neuwagenlager stoßen bereits heute an ihre Grenzen. Und der Blick in unseren Bestelleingang ist ein echtes Trauerspiel. Trotzdem legen wir jetzt wieder los, um Neuwagen in den Markt zu bringen.

Wenn das so bleibt, dann stehen unsere Werke vielleicht in ein paar Wochen wieder. Im Moment schaut leider alles danach aus.“ In seinem Brief bringt Osterloh auch Modelle zur Ankurbelung des Absatzes. Unter anderem regt er eine Impuls-Prämie an. Basis solle „eine stärkere Berücksichtigung von CO2 als Bemessungsgrundlage bei der Kfz-Steuer.“ sein.

