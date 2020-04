Brunke aus Sehlde: Das Richtfest fällt aus, die Arbeit geht weiter

Wer sich in diesen Wochen und Monaten der Corona-Krise den Traum vom Eigenheim erfüllt, dürfte zwischen Frust und Freude hin- und hergerissen sein. Freude, weil auf vielen Baustellen munter weitergearbeitet wird. Frust, weil Rituale wie das Richtfest oftmals wegen der Corona-Auflagen ausfallen müssen. „Dabei bauen doch die meisten nur ein Mal in ihrem Leben, deshalb hat das Richtfest für sie eine ganz besondere Bedeutung. Da kann es schon wehtun, wenn es abgesagt werden muss“, sagt Christoph Brunke. Er weiß es quasi aus allererster Hand. Der 30-Jährige ist Zimmerer- und Dachdeckermeister, Richtfeste gehören für ihn sozusagen zum Berufsalltag.

Brunke arbeitet als Juniorchef im väterlichen Betrieb in Sehlde im Kreis Wolfenbüttel. Eine Spezialität des Unternehmens, das zehn Mitarbeiter beschäftigt, sind Dachstühle für Einfamilienhäuser. Daneben übernimmt es unter anderem Holzrahmenbau für Holzhäuser, Fachwerk-Sanierungen, Dacheindeckungen, fertigt Wintergärten und Überdachungen. Angesiedelt im Vorharz führt der Handwerksbetrieb nicht nur Aufträge in der näheren Umgebung aus, sondern über Hildesheim und Braunschweig bis nach Wolfsburg, das rund eine Fahrstunde von Sehlde entfernt ist.

Die Corona-Krise hat das Unternehmen bisher nur am Rande berührt. Der Papierabfall wurde nicht mehr abgeholt, was lästig sei. Für die Mitarbeiter gelten neue Hygienevorschriften. „Wir haben jetzt immer Papierhandtücher, Wasser und Handwaschpaste im Auto, zu den Baustellen fahren wir auch schon mal mit mehreren Fahrzeugen“, berichtet Brunke. Mitunter sei durch die Pandemie der Kontakt zu den Kunden etwas schwieriger geworden. „Vor allem dann, wenn sie eigentlich keine Handwerker im Haus haben wollen.“

Aber das Wichtigste funktioniert. Nach Angaben Brunkes ist die Auftragslage für den Betrieb noch zufriedenstellend. „Wir arbeiten derzeit bestehende Aufträge ab, bekommen auch noch einige hinzu“, sagt Brunke. In den vergangenen Wochen habe das Unternehmen, das auch mit Holz handelt, sogar mehr Kunden betreut als in Nicht-Corona-Zeiten. „Das lag daran, dass die Baumärkte geschlossen hatten“, erläutert er. Die Versorgung mit Material sei bislang kein Problem gewesen. „Unser Holz kommt aus Deutschland, da gibt es keine Lieferengpässe.“

Dennoch hat der Betrieb Kurzarbeit angemeldet, wenn sie auch bisher nicht genutzt werden muss. Das sei ein vorsorglicher Schritt gewesen, weil niemand gewusst habe, wie sich die Corona-Krise tatsächlich auswirkt, sagt Brunke. Auch wenn der Betrieb derzeit gut ausgelastet sei, will er noch nicht Entwarnung geben. „Es könnte gut sein, dass uns in sechs bis neun Monaten doch noch ein Auftragsloch erwischt.“ So arbeite das Unternehmen unter anderem mit Bauträgern zusammen. Das Geschäft mit Einfamilienhäusern laufe momentan aber nur eingeschränkt, weil die Musterhäuser nicht wie gewohnt geöffnet seien. Daher könne es zu Auftragsverzögerungen kommen.

Eine zweite Unsicherheit: die Bearbeitungszeit von Bauanträgen in den Rathäusern. Nach Angaben Brunkes gab es bereits in der Vergangenheit wegen Personalmangels erhebliche Verzögerungen. „Wir befürchten, dass sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge von vier Monaten wegen der Folgen der Corona-Krise noch weiter strecken könnte“, sagt der Handwerksmeister. Die Leidtragenden wären dann nicht nur die Handwerksbetriebe, sondern auch deren Kunden. Denn jede Verzögerung bedeutet meist eine längere Wartezeit, bis der Auftrag erledigt ist.

Die ungewohnte Situation sorgt in dem Handwerksbetrieb für eine gewisse Verunsicherung. Dennoch ist Brunke bestrebt, den Betrieb so normal wie möglich weiterlaufen zu lassen. In der Abbundhalle liegen bereits die nächsten Balken, aus denen ein Dachstuhl gefertigt wird. Alle wissen, das Leben geht weiter, muss weitergehen. Dabei hilft wohl auch das Bewusstsein, dass der Handwerksbetrieb bereits seit dem 17. Jahrhundert in Familienhand ist. In diesem langen Zeitraum ist die Corona-Krise nur eine von vielen. Ist sie überstanden, werden auch Richtfeste wieder so gefeiert, wie es sich die Bauherren wünschen – vielleicht allerdings mit Mundschutz.