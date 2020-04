VW reagiert schnell auf Corona-Chaos am Tor Nord

Die Golf-Produktion in Halle 54 läuft wieder bei VW, am Mittwoch folgen dann auch die VW-Modelle Tiguan und Touran sowie der Tarraco von Seat mit einer weiteren Schicht in Halle 8. Wie die Produktion unter den ausgeklügelten Schutzmaßnahmen vor einer Corona-Ansteckung seit Wochenbeginn in der Praxis läuft, ist im Detail bislang noch nicht bekannt.

Auf einem Video (die Quelle ist bislang nicht bekannt) kann man nun aber sehen, dass beim Verlassen des Werkes am Tor Nord am Montag keinerlei Sicherheitsabstände eingehalten wurden. Den dringenden Nachbesserungsbedarf hat man nun auch von offizieller Seite erkannt. Zum Schichtende am Dienstag verfolgten auch Polizeibeamte das Geschehen, das allerdings schon wesentlich geordneter als am Vortag ablief. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de In der Verwaltung der Stadt ist das Video bekannt. „Die Stadt ist mit Volkswagen in einem intensiven Austausch zu dem Thema“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Außenbereich, um den es in dem Video geht, gehört nicht mehr zum Werkgelände. Dennoch will VW aktiv werden. „Das von Unternehmen und Betriebsrat gemeinsam vorbereitete, umfangreiche Maßnahmenpaket zum Schutz der Belegschaft vor dem Coronavirus, kam während der gestrigen Frühschicht erstmals in der Praxis zur Anwendung. Auch wenn es für alle Beteiligten der erste Tag mit den neuen Gesundheitsschutz-Maßnahmen gewesen ist, war die Umsetzung schon zum großen Teil vorbildlich. Die Situation, die zum gestrigen Schichtende entstand, ist uns bekannt – auch wenn sie sich außerhalb des Werkgeländes ereignete. Wir haben umgehend Maßnahmen ergriffen, um solche Situationen künftig zu vermeiden“, heißt es in einer Stellungnahme. Als Sofortmaßnahme hat VW den Beschäftigten empfohlen, den Mund-Nasen-Schutz auch auf dem Weg von und zu den Parkplätzen zu tragen. Am Dienstag konnten die Mitarbeiter beide Fußwege über die Brücke am Tor Nord nutzen, zusätzlich war eine Fahrspur für Fußgänger freigegeben. Zwei Mitarbeiter des Werkschutzes informierten die Werker per Megafon über die Änderungen. Volkswagen hatte die Produktionsmitarbeiter schon vorher gebeten, die Arbeitskleidung zu Hause zu wechseln. Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick Das Video kam zur Unzeit, denn in Wolfsburg herrscht seit dem Wiederanlauf der Produktion Aufbruchsstimmung. Innerhalb der Hallen und Büros lassen sich die Vorgaben zum Schutz vor einer Ansteckung dank vieler Umbauten und einer umfangreichen Informationskampagne offenbar ganz gut umsetzen. Auch die Mitarbeiter selbst haben mit vielen cleveren Ideen zu einem relativ sicheren Umfeld beigetragen. Doch all das nützt wenig, wenn außerhalb der Fabrik vieles davon wieder ignoriert wird – ob nun im Volkswagen-Umfeld oder andernorts. Mit den ersten Verbotslockerungen in Niedersachsen wächst zugleich die Sorge, dass die Zahl der Ansteckungen wieder ansteigen könnte. Deshalb sollen die Bürger in der Öffentlichkeit „soweit möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten“. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.