Weil: Krise ist einzigartige Bewährungsprobe für Sozialstaat

In Niedersachsen haben wegen der Corona-Pandemie bereits mehr als 74.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Zudem sind bereits knapp 21.000 Anträge zur Abrechnung des Kurzarbeitergeldes eingegangen. Das teilte die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) mit. „In den nächsten Wochen erwarten wir weitere Anträge“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion. Die Arbeitsagenturen hätten sich in der Krise nicht auf einen Sprint, sondern einen längeren Weg eingestellt.

Weil und Heil hatten zuvor in einer Videokonferenz mit Mitarbeitern der niedersächsischen Arbeitsagenturen und Jobcenter über die Entwicklungen des Arbeitsmarktes gesprochen. Beide betonten, dass die Beschäftigten dort „großartige“ Jobs leisteten. Weil sagte: „Der Sozialstaat befindet sich in einer einzigartigen Bewährungsprobe. Innerhalb kürzester sind Anträge auf Kurzarbeit eingegangen, innerhalb kürzester Zeit müssen sie bearbeitet werden.“ In der Krise zeige sich, dass die Arbeitsverwaltung ein wichtiger Teil des Sozialstaats sei. Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und Jobcenter hätten sich umstellen müssen und bewältigten die Bewährungsprobe erfolgreich. Ihr Engagement sei aber auch weiterhin vonnöten.

Heil ermutigte von der Krise Betroffene dazu, ihren Anspruch auf Grundsicherung wahrzunehmen. Die Leistungen der Arbeitsämter seien ein soziales Bürgerrecht und: „Es ist keine Schande, sich helfen zu lassen.“ Bundesweit hätten 700.000 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt, Millionen Arbeitsplätze würden davon in Deutschland betroffen sein. Als „Signal der Sicherheit“ bezeichnete es der Arbeitsminister jedoch, dass das Kurzarbeitergeld nicht gedeckelt sei. Die Bundesagentur für Arbeit hat 26 Milliarden Euro Rücklagen gebildet, die sie für die Zahlung des Kurzarbeitergeldes verwendet. Heil: „Wenn die 26 Milliarden Euro aufgebraucht sind, dann steigt der Bundeshaushalt ein.“

Die SPD und Union wollen das Kurzarbeitergeld von derzeit 60 Prozent des Nettoeinkommens, beziehungsweise 67 Prozent wenn man Kinder hat, auf 80 Prozent beziehungsweise 87 Prozent anheben ab dem siebten Monat in Kurzarbeit. Ab dem vierten Monat soll die Höhe 70 Prozent beziehungsweise 77 Prozent des Nettoeinkommens betragen. „Wenn die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, müssen die Menschen auch konsumieren können“, erklärte Heil. Kurzarbeit sei nicht billig, Arbeitslosigkeit viel, viel teurer.

Die IG Metall fordert, dass auch das gestiegene Kurzarbeitergeld von den Arbeitgebern aufgestockt wird. „Bei einem Kurzarbeitergeld von 80 Prozent sollten Arbeitgeber auf 90 Prozent aufstocken“, erklärte am Montag Guido Machowski, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Salzgitter-Peine. Machowski selbst betreut sieben mittelständische Betriebe im Bereich Zulieferindustrie und Dienstleistungen. Sechs von ihnen stockten das Kurzarbeitergeld derzeit auf 80 bis 85 Prozent auf. Arbeitnehmer in Betrieben, die gewerkschaftlich organisiert seien, stünden in der Krise mehrheitlich besser da als Beschäftigte in Unternehmen ohne Betriebsräte. Dabei ginge es nicht nur um die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes sondern auch um die Verteilung der Kurzarbeit. „Auch dabei hat der Betriebsrat ein Mitspracherecht“, sagte Machowski unserer Zeitung.

Arbeitsminister Heil betonte in Hannover, es würde um jeden Arbeitsplatz gekämpft. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hingen aber nicht nur von den deutschen Maßnahmen ab. Auch die wirtschaftlichen Folgen in den USA machten sich in Deutschland bei den Unternehmen bemerkbar. Heil, der seine Wahlkreise in Gifhorn und Peine hat, treibt auch die Sorge um Ausbildungsplätze um, wie er erklärte. Er appelliert an Arbeitgeber, keine Ausbildungsverträge zu kündigen. „Wir werden die Krise irgendwann überwunden haben und dann brauchen wir junge, gut ausgebildete Fachkräfte“, sagte der Bundesarbeitsminister. Auf einem Sozialpartnergipfel der Allianz Aus- und Weiterbildung am Freitag wolle man auch darüber sprechen, wie Ausbildungen, die nun eigentlich im August und September starten, gesichert werden können.

Sowohl Heil als auch Ministerpräsident Weil betonten, dass die Corona-Maßnahmen nicht zu schnell und zu umfangreich gelockert werden sollten. Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen“, sagte Heil. Und Weil betonte: „Wenn wir zu sehr lockern, kommen wir in eine Situation, die wir schon hatten oder in eine noch schlimmere.“ Er sei überzeugt, dass es nach wie vor der richtige Weg sei, Schritt für Schritt und mit Blick auf die Infektionsraten über Lockerungen nachzudenken.

Für diese Woche sollte der Erwartungshorizont nicht zu hoch geknüpft werden. „In der kommenden Woche sehen wir mehr“, sagte er. Dann zeige sich, wie sich die Infektionszahlen nach den Wiedereröffnungen der Geschäfte entwickelten.