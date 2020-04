Leere Stühle: Gastronomen weisen auf prekäre Lage hin

Teilnehmer lassen sich in Magdeburg nach dem Ende der Aktion vor dem Dom auf den Stühlen nieder.

Auf dem Römerberg in Frankfurt waren es nach Angaben der Initiatoren knapp 1000 Stühle.

Leere Stühle vor der Porta Nigra in Trier.

Mit dem Aufstellen Hunderter leerer Stühle an prominenten Orten in deutschen Städten haben Gastronomen auf ihre prekäre Lage während der Corona-Krise aufmerksam gemacht.

In insgesamt 80 Städten habe sich die Branche an der Aktion beteiligt, teilte der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf Facebook mit. Leere Stühle wurden unter anderem in Berlin, Frankfurt und Dresden aufgestellt.

Das Gastgewerbe ist vom Stillstand während der Corona-Krise besonders hart getroffen. Restaurants und Kneipen müssen weiter für unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.