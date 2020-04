Gewerkschaften: 1. Mai fällt aus

Zum ersten Mal seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Jahr 1949 werden in diesem Jahr keine Kundgebungen, Demonstrationen oder Feste zum Tag der Arbeit am 1. Mai stattfinden. Reden und Konzerte werden stattdessen von 11 bis 15 Uhr im Internet unter www.dgb.de/erstermai im Livestream übertragen. Das teilte der Gewerkschaftsbund Region Südost-Niedersachsen am Donnerstag in Braunschweig mit. Allein in unserer Region fallen 13 geplante Veranstaltungen aus.

Am Ringgleis werden an Stationen Informationsflyer ausgelegt und Transparente mit den Forderungen der Gewerkschaften gezeigt. Foto: Hannah Schmitz

Allerdings wollen die Gewerkschaften in unserer Region trotz der Corona-Krise auch analog Präsenz zeigen und auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Deswegen stehen Gewerkschaften an dem Feiertag mit insgesamt acht Transparenten an verschiedenen Stationen des Ringgleises in Braunschweig, hinzu kommen zwei „mobile“ Transparente. Außerdem wird es eine Station im Braunschweiger Bürgerpark geben, wo traditionell am Maifeiertag das Internationale Fest mit tausenden Besuchern stattfindet. „Uns war es wichtig, deutlich zu machen, dass der 1. Mai stattfindet“, erklärte Heinrich Betz, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands Braunschweig. In Wolfsburg, Salzgitter und Co. werden allerdings keine Aktionen stattfinden.

Motto: Solidarisch ist man nicht alleine

Der Tag steht unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ – passend zur Corona-Pandemie, durch deren Auswirkungen soziale Kontakte stark eingeschränkt sind. Allerdings wurde das Motto bereits im letzten Jahr beschlossen, wie Michael Kleber, Regionsvorsitzender des DGB, betonte. Die Gewerkschaft wolle dennoch gerade jetzt in der Krise einige Forderungen herüberbringen. „Zum einen einen großen Dank an die, die die Versorgung und die öffentliche Sicherheit aufrecht erhalten, also zum Beispiel Pfleger, Kassierer und Feuerwehrleute. Allen, die den Laden am Laufen halten“, sagte Kleber. Sie seien schon vor der Ausbreitung des Covid-19-Virus Alltagshelden gewesen und verdienten auch nach der Krise weiterhin die Wertschätzung in der Gesellschaft.

Den 1. Mai feiern die Gewerkschaften in diesem Jahr digital. Foto: Hannah Schmitz

Die Gewerkschaften fordern zudem, das Kurzarbeitergelds von derzeit 60 Prozent des Nettoeinkommens, mit Kindern 67 Prozent, auf 80 Prozent beziehungsweise 87 Prozent anzuheben. Denn die meisten Kurzarbeitergeld-Bezieher stammten ohnehin schon aus dem Niedriglohnsektor, etwa der Gastronomie. „Wer bezahlt das alles?“ ist außerdem eine Frage, die die Gewerkschaften umtreibt. Die Bewältigung der Krise würde inzwischen Billionen Euro kosten. Es sei zwar richtig, Geld zur Verfügung zu stellen, getragen werden müsste die finanzielle Belastung aber von denen, die es sich leisten könnten – den „Reichen“ der Gesellschaft. Weiterhin würden die Arbeitnehmervertreter mit Sorge einen Rückfall in den Nationalismus beobachten. „Gerade in Europa müssen die Regierungen stärker denn je zusammenarbeiten“, sagte Kleber.

Gewerkschaften wollen das Sommerfest im Spätsommer nachholen

Auf diese und weitere Forderungen will der DGB am 1. Mai mit Plakaten und Informationsheften aufmerksam machen. Die Jugend des DGB stellt ihre Forderungen unter das Motto „Reclaim the City“ und will angesichts von Mietpreiserhöhungen und Wohnungsmangel über die Frage diskutieren, wem die Stadt gehört. Am Ringgleis und im Bürgerpark würden sich die Gewerkschafter so positionieren, dass Spaziergänger genug Platz hätten und der momentan geforderte Abstand zum Gesundheitsschutz gewahrt bleibe.

DGB-Regionsgeschäftsführer Michael Kleber (von rechts), Gewerkschaftssekretärin Denise Steinert und Vorsitzender des Stadtverbands Braunschweig Heinrich Betz. Foto: Hannah Schmitz

„Wir haben die Transparente extra im Hygieneabstand angefertigt, mit drei Metern Breite“, erklärte Denise Steinert, DGB-Gewerkschaftssekretärin. Auf der Braunschweiger Kundgebung hätte eigentlich der Volkswirtschaftsprofessor Rudolf Hickel von der Universität Bremen Hauptredner sein sollen. Seine Thesen zur aktuellen Krise fände man auch online, erklärte Betz. An der bundesweiten digitalen Maifeier nimmt unter anderem auch ein Braunschweiger Teil: Der Lyriker und Satiriker Thorsten Stelzner, der zuletzt mit seinem Corona-Gedicht einen viralen Erfolg landete.

Ein Bild aus guten Tagen: Das Internationale Fest im Bürgerpark in Braunschweig, hier im Jahr 2013. Foto: Peter Sierigk / Sierigk, Peter

Der DGB hofft, dass Internationale Fest in Braunschweig im Spätsommer dieses Jahres noch nachholen zu können. Denn: „Alle Beteiligten haben bedauert, dass es nicht stattfindet“, sagte Betz. Nun so ganz digital unterwegs zu sein, sei auch für den DGB neu und ein „Experiment“, wie Kleber sagte. Ob 2020 den 1. Mai nachhaltig verändern werde? „Möglicherweise“, meinte der Regionsvorsitzende. Es sei gut möglich, dass es in den nächsten Jahren eine Mischung aus analogen und digitalen Aktionen geben werde.