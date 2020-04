Osterloh: Wir brauchen in der EU entschlossenes Handeln

In einem offenen, ungewöhnlich emotionalen Brief wendet sich VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh an die Öffentlichkeit, insbesondere an die Politik und an die Regierungen der EU-Staaten. Darin fordert er sie als Präsident des Europäischen- und Weltkonzernbetriebsrates bei Volkswagen zu einem gemeinsamen Handeln auf, um die Folgen der Corona-Krise, aber auch Herausforderungen wie unter anderem den Brexit zu steuern und zu bewältigen. Dabei müsse es um die Sicherung der Arbeitsplätze gehen, um einen Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer, um die Wahrung des politischen Gleichgewichts zwischen Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen und nicht zu letzt um Solidarität innerhalb der EU. Nur in einem gemeinsamen Vorgehen könnten die Herausforderungen bewältigt werden, betonte er.

Lesen Sie den Brief im Wortlaut:

„Sehr geehrte Damen und Herren,sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger in Europa,liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir als europäische Arbeitnehmervertreter des Volkswagen-Konzerns wenden uns heute mit diesem Offenen Brief an die Öffentlichkeit, weil wir uns um Europas Zukunft sorgen. Unser Unternehmen ist in der Europäischen Union einer der größten privaten Arbeitgeber. Unsere Belegschaft zählt weltweit 670.000 Beschäftigte – drei von vier sind in der EU zu Hause. Unsere Marken, Standorte, Lieferantenbeziehungen und Handelsnetze machen uns zu einem wichtigen Teil von Europa, wie nur wenige andere Unternehmen in der EU. Wir im VW-Konzern begeistern Menschen in allen EU-Mitgliedsstaaten für Mobilität. Unsere Fahrzeuge tragen Europa im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Denn diese Produkte sind ein Stück gelebte Staatengemeinschaft – von Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zu den vielen Millionen Kundinnen und Kunden in der EU.

Diese Stärke in Europa hat uns hier auf unserem Heimatkontinent zum Marktführer gemacht und auch zum Global Player einer hart umkämpften Branche. Dabei leben die Belegschaften unseres europäisch geprägten Unternehmens über Marken und Staaten hinweg genau die Werte, auf die es jetzt in der Krise für Europa ankommt: Zusammenhalt und Solidarität. Doch diese Grundbedingungen für unseren Erfolg sind in der Corona-Krise in Gefahr geraten. Und das bereitet uns Belegschaftsvertretern enorme Sorgen.

Volkswagen und besonders auch Deutschland profitieren in besonderem Maße von den Freiheiten des europäischen Binnenmarktes. Gerade Deutschland merkt in diesen Krisenzeiten so heftig wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Innerhalb nationaler Grenzen ist unsere Wirtschaft nicht lebensfähig. Es sind die Freiheiten des europäischen Binnenmarktes und seine Stärke in der Welt, mit denen wir als EU international wettbewerbsfähig sind. Diese Kraft ist mit der notwendigen Reaktion auf das Corona-Virus quasi über Nacht ermattet.

Allein in unserer Branche trifft das 13,8 Millionen Europäer, die für die Automobilindustrie arbeiten. Hier geht es um gut sechs Prozent aller Arbeitsplätze in der EU. In diesem Zustand, der für die Wirtschaft täglich bedrohlicher wird, sehen wir noch eine weitere große Gefahr. Unsere industrielle Arbeit ist in der EU schon empfindlich gestört. Geschieht das auch mit unserer politischen Zusammenarbeit in der Staatengemeinschaft, wäre der Stillstand perfekt.

Wir fürchten, dass Europa aus einem solchen Zustand doppelter Lähmung nicht mehr erwachen würde. Die Basis unseres Erfolgs, unserer Arbeitsplätze, unserer Heimatregionen wäre irreparabel verschwunden. Mehr als jemals zuvor brauchen wir auf EU-Ebene gerade in dieser Krise eine politische Koordination und entschlossenes gemeinsames Handeln. Nationale Interessen müssen dabei, wo nötig, auch in den Hintergrund rücken können. Die Corona-Krise ist endlich. Ihr Anlass ist singulär. Wenn unsere Politikerinnen und Politiker in der jetzigen Lage nicht über die Grenzen ihrer eigenen Länder hinweg schauen, dann verraten sie damit in der entscheidenden Stunde die Idee von Europa.

Wir appellieren daher an die Politik, folgende Punkte anzugehen:

Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in ganz Europa nachhaltig absichern.

Ein solidarisch finanziertes Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft, um die Stärke der europäischen Industrie langfristig zu erhalten.

Einen auf europäischer Ebene koordinierten Wiederanlauf der Automobilindustrie.

Gezielte Maßnahmen für eine europaweite Förderung sauberer Mobilität, die über Einkommensgruppen und Anwendungsprofile hinweg zur Flottenerneuerung beiträgt.

Wahrung des politischen Gleichgewichts zwischen Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen.

EU-weite Initiativen für eine wirksamere Pandemieprävention und einen besseren Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer.

Noch vor wenigen Wochen prägten ganz andere Themen als die Corona-Krise unseren Alltag in der Mitbestimmung. Etwa E-Mobilität und Digitalisierung. Sie fordern im neuen Jahrzehnt eine umfangreiche Transformation unserer Belegschaften. Die Lenkungsabgaben der europäischen CO 2 -Gesetzgebung und der Schwenk zu Batterieantrieben setzen unsere Branche unter weiteren finanziellen Druck. Nachhaltigkeit, insbesondere Klima- und Umweltverträglichkeit sowie generationengerechtes Wirtschaften fordern neue Initiativen und einen an vielen Stellen intensiveren Dialog mit unseren Stakeholdern.

Aber auch die Politik darf die anderen wichtigen Themen nicht aus dem Blick verlieren: Ein geordneter Brexit und vor allem die Herausforderungen der Migrationsbewegungen treiben uns um. Wir als europäische Arbeitnehmervertretung stehen für ein menschliches Europa und aus unserer Sicht können wir diese Herausforderungen nur gemeinsam lösen.

All diese Themen verschwinden mit der Corona-Krise nicht. Sie sind nur – leider – in den Hintergrund gerückt. Doch dort werden sie und ihr Handlungsdruck nicht kleiner. Das Gegenteil ist der Fall – und zwar mit jedem Tag mehr, den wir beim Zögern vor einer europäischen Lösung verschenken.

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger in Europa, dieser Offene Brief des Europäischen Konzernbetriebsrates bei Volkswagen ist in sieben verschiedenen Sprachen erschienen. Es sind die Sprachen derjenigen europäischen Länder, in denen die Marken ihren Hauptsitz haben, die wir in unserem Konzern vereinen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch und Tschechisch. Denn unsere Europäische Union hat nicht die eine gemeinsame Sprache. Es ist die Vielfalt, die uns auch an dieser Stelle ausmacht.

Unsere Staatengemeinschaft hat seit Jahrzehnten eine gemeinsame Hymne. Diese Europahymne kommt ganz ohne Text in irgendeiner Sprache aus. Sie transportiert, in der universellen Sprache der Musik, die drei europäischen Grundwerte, hinter denen sich alle Staaten der EU vereinen. Diese drei Werte lauten Freiheit, Frieden und Solidarität. Wenn auch nur eine dieser drei Säulen wankt, droht das ganze Haus Europa einzustürzen. Wir, die gewählten Belegschaftsvertreter eines der größten Industriekonzerne in der EU, appellieren eindringlich an alle in den Mitgliedsstaaten: Wendet Euch nicht ab von diesen Werten! Füllt sie weiterhin mit Leben! Handelt solidarisch! Alleine schaffen wir das nicht. Aber gemeinsam.

Mit freundlichen Grüßen, für die Belegschaften und Arbeitnehmervertreter im Volkswagen-Konzern in Europa mit den Marken Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Volkswagen, VW Group Components, VW Financial Services, VW Nutzfahrzeuge sowie den weiteren Gesellschaften,

Bernd Osterloh, Präsident des Europäischen- und Weltkonzernbetriebsrates“