VW-Kaltstart: 2 Masken pro Tag und Bäckerwagen vor den Toren

Raus aus der Corona-Schockstarre, rein in die Monteurskluft, lautet das Motto. Bei VW werden ab Montag die Ärmel aufgekrempelt. Ab nächster Woche dürfen die ersten Werker wieder das machen, was sie am besten können: Volkswagen bauen. Um genau zu sein: Golf-Modelle. In sehr guten Zeiten montierten sie bis zu 4200 Einheiten pro Tag. In den vergangenen fünf Wochen wurde zwar noch in manchen Bereichen gearbeitet, aber es lief seit der Spätschicht am Donnerstag, 13. März, kein Fahrzeug mehr von den Bändern. Dieser Umstand verdeutlicht, wie wichtig der Wiederanlauf ist. Von einer annähernden Volllast ist die Fabrik am Mittellandkanal noch weit entfernt. Für die meisten Werker gilt die Kurzarbeit ohnehin noch planmäßig bis einschließlich 3. Mai (wir berichteten).

Das Leitungsteam des Stammwerkes um Stefan Loth hat sich auf Anfrage unserer Zeitung zu den Bedingungen geäußert, unter denen das Riesenwerk wieder zum Laufen gebracht werden soll. Seinen Optimismus speist Loth, der selbst in führender Position im Reich der Mitte arbeitete, aus den Erfahrungen, die Volkswagen in China sammelte.

„Voraussetzungen für einen breiteren Produktionsstart bei Volkswagen sind umfassende Gesundheitsschutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiter, die Versorgung mit Lieferteilen, die Wiedereröffnung der Handelsbetriebe sowie behördliche Auflagen. Der Hochlauf muss in Europa parallel und solidarisch erfolgen. Wir brauchen die Zulieferindustrie in Italien, Spanien und Osteuropa“, heißt es in der Mitteilung. Das Management von Lieferketten in Krisensituationen sei nicht neu für das Unternehmen. Vulkanausbrüche, die den Flugverkehr lahmgelegt haben, Tsunamis, Erdbeben, Überschwemmungen, oder sogar eine Reaktorkatastrophe wurden im Nachgang logistisch gemeistert. „Wir fahren unsere Produktion schrittweise und mit Augenmaß wieder hoch. Dafür wurden die Abläufe angepasst und teils von Grund auf neu geregelt. Zudem wird der Wiederanlauf in Phasen unterteilt: In Phase 1 sind die Vorkehrungen am umfassendsten und werden bis zum Normalbetrieb in der Phase 4 sukzessive zurückgefahren. Die Produktion in Phase 1 läuft langsamer als üblich. Dabei wird die Taktung der Arbeitsinhalte so optimiert, dass Abstand gehalten und Kontakte minimiert werden“, erläutert Loth den Plan.

Dann verweist er auf die Erkenntnisse aus China: „Dort laufen 32 der 33 Werke und wir haben keinen einzigen Corona-Fall in der Belegschaft. Die Produktion wurde den Bedingungen, vor allem der Nachfrage entsprechend angepasst. Alle 2.000 Händler der Marke Volkswagen in China sind wieder geöffnet. Die Zahl der Kunden in den Autohäusern lag am letzten Wochenende im März bereits auf dem vergleichbaren Niveau des Vorjahres. Rund die Hälfte der Beschäftigten in Büros arbeiten dort aktuell im Home Office, nationale und internationale Dienstreisen wurden bis auf weiteres ausgesetzt, das Arbeitsumfeld wird regelmäßig desinfiziert, Masken wurden verteilt. Zudem ergänzen Regeln für persönlichen Abstand bei Meetings oder Mahlzeiten die dortigen Vorsichtsmaßnahmen.“

Dieses Wissen fließt nun ein in den Prozess des Wiederanlaufs in den europäischen Werken. Zweifellos stellt das Wolfsburger Stammwerk auf Grund seiner Größe und seiner zentralen Funktionen für den Konzern eine Sonderstellung dar. „Für die jetzt in Deutschland zurückkehrenden Mitarbeiter stellt Volkswagen sichere Arbeitsplätze bereit. Vorstand und Betriebsrat haben über 100 zusätzliche Schutz-Maßnahmen für den Konzern und die Beschäftigten externer Partner und Dienstleister festgelegt. Unter anderem beinhaltet das die Themen Anfahrt, Einlass und Transport auf dem Werksgelände, eigenverantwortliche Temperaturmessung vor der täglichen Arbeitsaufnahme, Hygieneregeln sowie Mund-und Nase-Schutz dort, wo Abstand von 1,5 Metern unterschritten wird,. Schichtentkopplungen, um Kontakte zu vermeiden sowie das mobile Arbeiten.“ Konkret sieht das so aus.

Das Thema Schutzmasken: Alle Mitarbeiter die den Abstand von 1,5 Meter nicht einhalten können, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mitarbeiter, die den nötigen Abstand einhalten, dennoch eine Maske tragen möchten, erhalten diese ebenfalls über ihren Vorgesetzten. Am Tag werden pro Mitarbeiter bis zu zwei Masken (direkter Bereich) ausgegeben. Da die Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) in den jeweiligen Werken ausgegeben werden, erhalten die Beschäftigten ihre Masken erst, wenn sie ihre Tätigkeit in den Werken wieder aufnehmen. Das gilt auch für Beschäftigte, die bisher mobil von zu Hause aus arbeiten. Als MNS wird hier ein mehrlagiger, dichtanliegender Mund-Nasen-Schutz bezeichnet (gemäß Definition Robert-Koch-Institut). Der MNS muss CE-konform sein.

...und ihre richtige Verwendung: 1. Vor dem Aufsetzen der Maske Hände mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife waschen. 2. Die Maske vor dem Anlegen auf Defekte, Löcher oder Verunreinigungen überprüfen. Gegebenenfalls austauschen. 3. Mund und Nase mit der korrekten Seite der Maske bedecken. Die Maske der Nasenform anpassen um einen guten und sicheren Sitz zu erreichen. 4. Die Bänder je nach Maskenart hinter den Ohren oder am Hinterkopf befestigen/zusammenbinden. Maske über das Kinn ziehen. 5. Während des Tragens die Maske nicht mit den Händen berühren. Ansonsten Hände erneut gründlich waschen. 6. Nach dem Tragen die Maske an den Bändern von hinten nach vorne vom Gesicht nehmen, dabei nur die Bänder berühren. 7. Maske rasch im Restmüll entsorgen. Wiederverwendbare Masken äußerst gründlich vor erneutem Tragen waschen. 8. Schließlich die Hände erneut mindestens 20 Sekunden gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Der Weg zur Arbeit: Zudem empfiehlt das Unternehmen zur Zeit Pkw-Fahrgemeinschaften auf maximal zwei Personen pro Fahrzeug zu reduzieren beziehungsweise – wenn möglich – gänzlich zu vermeiden sowie die Vorschriften staatlicher und lokaler Behörden zu beachten und sich selbstständig regelmäßig zu informieren. Das gilt auch für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei der Nutzung des Shuttlebetriebs (Werklinien, Volkswagen Move Bus & Move Shuttle) besteht eine Tragepflicht von Alltagsmasken. Als Alltagsmaske gilt jeder Schutz vor Mund und Nase, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen, Aussprache zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Ausreichend sind daher auch aus Baumwolle selbst geschneiderte Masken, Schals, Tücher oder ähnliches.

Informationen: Jedem Mitarbeiter erhält bei Arbeitsantritt von seinem dienstlichen Vorgesetzten die zwölfseitige Informationsbroschüre „Willkommen zurück“. Sie kann schon jetzt im Volkswagen-Net und der 360°-App angeschaut werden. Unter folgendem Link findet sich noch ein Gesamtdokument zum Corona-sicheren Arbeiten an den Standorten des Volkswagen-Konzerns: https://volkswagen-net.de/wikis/display/WILAKA/Safe+Production+-+Gesamtdokument+Covid+SOPs.

Verpflegung: Die Restaurants und Kantinen bieten in der Anlaufphase noch keine Speisen an. Für die SB-Stationen gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen (Abstand halten) und Hygienmaßnahmen. Die Service-Factory hat bereits seit dieser Woche ein zusätzliches Angebot. An den Toren 6, 17 und Ost stehen Bäckerwagen, die frische Brötchen, belegte Baguettes und süße Backwaren an. Sie sind derzeit von 5.30 Uhr bis 9 Uhr geöffnet.

