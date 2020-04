So kommt es zum negativen Ölpreis

Di, 21.04.2020, 16.54 Uhr

Historische Ereignisse auf dem Ölmarkt: Erstmals stürzten die Preise ins Negative. Auslöser sind die eingebrochene Nachfrage in der Corona-Krise sowie ein technischer Effekt: sogenannte Termingeschäfte. of the oil industry