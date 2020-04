Sympatec sieht „Licht am Ende des Corona-Tunnels“

In China werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit wieder etwas gelockert. Viele deutsche Firmen haben Standorte in China und waren so von den dort getroffenen Schutzbestimmungen mit betroffen. Auch der im Oberharz ansässige Global-Player und „Hidden Champion“ Sympatec gehört dazu.

Im Interview spricht Stephan Röthele aus der Geschäftsleitung über die Corona-Krise. Das Interview führte Volontär Julian Belz.

Wie sieht die Situation in Ihren Unternehmensstandorten in Ostasien aus?

Alle Mitarbeiter sind zurück am Arbeitsplatz, Verkauf und Service sind bereits wieder unterwegs zu Kunden. An allen öffentlichen Einrichtungen, Bürogebäuden, Geschäften und bei den Kunden wird die Temperatur gemessen. Über die Mobilfunkanbieter wird eine App bereitgestellt, die einen QR-Code generiert. Mit sechs Fragen ermittelt die App die persönliche, tagesaktuelle Gesundheitssituation und speichert Bewegungsdaten der letzten 15 Tage. Beim Betreten von Geschäften oder Bürogebäuden wird der QR-Code gescannt. Nur wenn man kein Gesundheitsrisiko darstellt, wird Einlass gewährt.

Stephan Röthele, Geschäftsführer bei Sympatec in Clausthal-Zellerfeld. Foto: Privat

Welche Maßnahmen mussten dort ergriffen werden? Und wie geht es den Mitarbeitern dort?

Alle Mitarbeiter sind gesund, es gab in unserer Organisation keinen einzigen Infektionsfall. Die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest wurden verlängert. Anschließend wurde viel im Homeoffice gearbeitet. Außerdem gab es die empfohlene Selbstbeschränkung, in der Wohnung zu bleiben. Auch Bewegungsinformationen müssen nachgewiesen werden, um gegebenenfalls Infektionsketten nachzuvollziehen. Weiterhin gelten Hygienevorschriften wie häufiges Händewaschen, das Tragen von Schutzmasken und auch das Vermeiden von Menschenansammlungen.

Sind noch deutsche Mitarbeiter an den Standorten?

Seit November 2019 sind und waren keine deutschen Mitarbeiter mehr vor Ort. Alle nichtdeutschen Mitarbeiter waren allerdings zur Ausbildung und zum Jahresabschluss in der dritten Dezemberwoche 2019 in Clausthal-Zellerfeld im Pulverhaus.

Wie hat die Corona-Pandemie die Arbeitsweise der Standorte dort beeinflusst?

Nach dem chinesischen Neujahrsfest musste der Nachweis erbracht werden, dass genügend Schutz- und Hygienemittel für alle Mitarbeiter vorhanden waren, um das Bürogebäude zu betreten. Da diese nicht kurzfristig in entsprechenden Mengen verfügbar waren, wurde auch teilweise weiter von zu Hause aus gearbeitet. Hierzu wurde neben Telefon, Emails und sozialen Medien auch Videokonferenz-Software genutzt. Nach und nach durfte dann eine zunächst eingeschränkte Zahl an Mitarbeitern zurückkommen. Die zentrale Klimatisierung unseres Bürogebäudes ist nach wie vor aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet. Die Temperaturen in den Büroräumen liegen derzeit nur knapp über den Außentemperaturen.

Wie wirkt sich diese Situation auf den Standort Clausthal-Zellerfeld aus? Wie stark arbeiten die einzelnen Standorte zusammen?

Ein Effekt auf die Zusammenarbeit mit der Firmenzentrale in Clausthal ist nicht unmittelbar feststellbar, da die Kommunikation per Email, Telefon oder Customer-Relationship-Management-System reibungslos weiterläuft. Die Geschäftsleitung hat in der kritischen Phase flankiert. Dabei ging es insbesondere um die Einordnung und den Abgleich der Situation in China mit der Corona-Situation in den anderen internationalen Sympatec-Gebieten und der Zentrale im Pulverhaus. Die chinesischen Kollegen haben hierbei unfreiwillig eine Pionierrolle eingenommen, deren Bedeutung als Vorbild ihren und allen Kollegen bewusst gemacht wurde. Nachdem das Geschäft in China im Februar sukzessive zum Erliegen kam, hat sich bereits Anfang März wieder Licht am Ende des „Corona-Tunnels“ gezeigt. Bis Ende März hat sich das Geschäft bereits fast wieder normalisiert und zeigt in der Dynamik sogar Hinweise, dass die Verluste nicht nur aufgeholt, sondern womöglich sogar überkompensiert werden. Dieser Anlauf wirkt ermutigend für alle anderen globalen Vertriebsgebiete, die sich in unterschiedlichen Phasen der Pandemie befinden.

Welche Herausforderungen haben sich daraus ergeben?

Da Kundenbesuche sowie die Rückkehr ins Büro eine ganze Zeit lang unmöglich waren, mussten die Kollegen vom Verkauf und Service vieles per Telefon, Email oder Chat mit den Kunden und untereinander besprechen. Etliches an vorgeschriebener Schutz- und Hygieneausrüstung war zeitweise nicht erhältlich.

Was bedeutet die Situation für ihre Mitarbeiter am Standort Clausthal-Zellerfeld?

Für die Mitarbeiter in Clausthal hatte die Situation keine direkte Auswirkung. Aber die gemachte Erfahrung und Anteilnahme beeinflusst die Haltung der Belegschaft. Die ergriffenen Maßnahmen werden vorbildlich umgesetzt. Bisher konnte das Geschäft unbeeinträchtigt am Laufen gehalten werden. Natürlich hoffen wir, einschneidende Maßnahmen wie Kurzarbeit oder quarantänebedingte Betriebsschließung verhindern zu können.