Mo, 23.03.2020, 16.07 Uhr

Das Bundeswirtschaftsministerium geht angesichts der Corona-Krise von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland aus. Dieser werde "mindestens so hoch sein wie in der Banken- und Börsenkrise 2008/2009", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).