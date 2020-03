Fr, 20.03.2020, 19.24 Uhr

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat das Logistiklager eines Discounters in Bingen besucht, um sich in der Corona-Krise ein Bild von den Versorgungskapazitäten zu machen. Angesichts von Hamsterkäufen in Supermärkten sagte sie: "Es ist genug für alle da."