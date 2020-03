Altmaier stellt Kleinselbstständigen rasche Hilfe in Aussicht

Fr, 20.03.2020, 08.06 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Besitzern kleiner Läden, Freiberuflern und Selbstständigen ohne Beschäftigte schnelle Hilfen in der Corona-Krise in Aussicht gestellt. Es solle für diesen Personenkreis "Expressbürgschaften" geben, die binnen drei Tagen gewährt werden könnten, sagte Altmaier in einem Interview mit dem Magain "Focus".