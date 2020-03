Business Network International gründet Unternehmerteam Südharz

Anlässlich der Gründung des BNI Unternehmerteams Südharz wurden am 11. März im Hotel Sauerbrey etwa 60 Vertreter von regionalen Unternehmen erwartet, gekommen waren tatsächlich etwa 80 Teilnehmer.

BNI (Business Network International) wurde 1985 vom Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in den USA ins Leben gerufen und ist zur Zeit mit über 8.621 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen Kontinenten präsent. Mit dem Team Südharz gibt es jetzt ein weiteres. Das erklärte Ziel ist es, mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen generieren, ganz nach dem Motto „Wer gibt, gewinnt“. Zu den wesentlichen Merkmalen der Plattform zählen unter anderem Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung.

BNI ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk und bietet ein Forum für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der südniedersächsischen Region ist seit 2016 ein Unternehmerteam in Göttingen aktiv, nun folgte das in Osterode. Weitere entstehen in Einbeck, Goslar und Northeim. Von den Verantwortlichen werde Wert darauf gelegt, dass es sich bei BNI um ein neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk handele, das nicht in Konkurrenz zu anderen Netzwerken stehe, sondern als Ergänzung anzusehen sei.

„Wir möchten uns gegenseitig Türen öffnen“, erklärte Martin Sundermann, Regionsleiter Südniedersachsen, Lippe, Harz. Ein guter Kunde sei sicherlich auch ein guter Empfehlungsgeber, ein begeisterter aber noch ein viel besserer, so Sundermann.

Vertiefend auf das neue Team eingehend, erklärten die Verantwortlichen, dass man sich etwa 50 Mal im Jahr füreinander Zeit nehmen wolle nimmt, um am frühen Vormittag zusammenzukommen – wobei jede Zusammenkunft als verbindlicher Geschäftstermin zu sehen sei. Kleine und mittelständische Unternehmer sowie Freiberufler, die Interesse hätten, könnten sich im Internet unter www.bni.de informieren.

Die Gründe, sich im neuen Netzwerk zu betätigen, lägen für die Mitglieder auf der Hand: So erhoffe sich etwa Oliver Eikenroth, Leiter Repräsentanz Creditweb, von seiner Mitgliedschaft „ein Netzwerk aus empfehlenswerten Partnern für fast alle Lebenslagen zu haben, die meinen Kunden und mir das Leben erleichtern“.

Indra Zahner von Zahner Consult sagte dazu: „Durch die Systematik von BNI konnte ich Sichtbarkeit erlangen und Kunden gewinnen, denen ich mit meiner Marketingberatung sehr helfen konnte. Das ist ein großer Mehrwert – und es funktioniert einfach.“