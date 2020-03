VW zahlt US-Werkern jetzt mehr Geld

Chattanooga. Die Wolfsburger suchen neue Mitarbeiter – deshalb heben sie die Stundenlöhne in Chattanooga an und zahlen einen Bonus.

Das US-Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee ist die einzige VW-Fabrik, die überhaupt keine organisierte Arbeitnehmervertretung hat. Selbst in China gibt es – wenn auch von der kommunistischen Partei gelenkte – Gewerkschaften. Ein lokaler Ableger der US-Automobilgewerkschaft hatte im Vorjahr auch die zweite Abstimmung über eine Präsenz im Werk Chattanooga knapp verloren. Das Management will nun offenbar den Beweis antreten, dass sie Verbesserungen auch im Alleingang regeln kann.

Für die Beschäftigten gibt es mehr Geld und ein neues Bonussystem. Zugleich will VW 600 neue Mitarbeiter einstellen, die künftig ein Elektroauto in Chattanooga produzieren sollen. Für die muss man die Attraktivität der Jobs erhöhen.

US-Chef Tom du Plessis wird in US-Medien mit der Aussage zitiert, VW sehe sich diesbezüglich in der Rolle des Pioniers in der Region um Chattanooga. Alle Produktions- und Instandhaltungskräfte erhalten demnach 1,50 Dollar mehr pro Stunde. Damit steigt der Basis-Stundenlohn der Produktionsmitarbeiter auf 17,50 Dollar (15,31 Euro). Für die Facharbeiter beträgt der Stundenlohn dann 25,20 Dollar (22,08 Euro).

Außerdem haben die Mitarbeiter im Februar einen Bonus in Höhe von 16 Prozent ihres Entgeltes bekommen. Ob sie den dauerhaft behalten, hänge von ihrer Leistung ab, erläuterte Plessis. Mit Zuschlägen und Zulagen sowie dem maximalen Bonus könnten Bandarbeiter auf einen Stundenlohn von 46 Dollar kommen. Für Facharbeiter liege dieser theoretische Stundenlohn bei 58 Dollar.

Grundlagen für die Bewertung seien Leistung, Anwesenheit und das Verhalten am Arbeitsplatz. Basis ist eine Fünf-Tage-Arbeitswoche.