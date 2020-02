Dax-Kursrutsch geht weiter

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dax sank im frühen Handel weitere 3,81 Prozent auf 11.896,17 Punkte. Vorbörslich schien sogar die Marke von 11.800 Punkten in Gefahr.

Mit einem Dax-Verlust von mehr als 12 Prozent seit dem vergangenen Freitag erleben die Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 13.795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte fiel um 3,43 Prozent auf 26.196,77 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone verlor ebenfalls rund dreieinhalb Prozent.