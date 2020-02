Bade: Das Handwerk braucht mehr Frauen

Das Handwerk boomt, auch in unserer Region. Zahlreiche Aufträge können allerdings nicht rasch erledigt werden, weil in vielen Betrieben Fachkräfte fehlen. Im Interview spricht Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und Schornsteinfegermeister, über Image, Chancen und Herausforderungen des Handwerks.

Detlef Bade, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, im Interview mit unserer Zeitung. Foto: Peter Sierigk

Herr Bade, wie geht es dem Handwerk?

Wir sind zufrieden. Im Gegensatz zum gesamtwirtschaftlichen Klima ist das Handwerk optimistisch. Die Betriebe profitieren vom Niedrigzins sowie vom starken Binnenmarkt und damit von der Konsumbereitschaft der Verbraucher. Um es in Zahlen zu fassen: Im vergangenen Jahr ist der Umsatz des Handwerks bundesweit um 4 Prozent gewachsen, in diesem Jahr erwarten wir immer noch ein starkes Plus von 3 Prozent.

Wer ist der Gewinner dieser Entwicklung, wer der Verlierer?

Positive Auswirkungen erhoffen wir von der öffentlichen Förderung von energetischen Gebäude-Sanierungen. Davon profitieren insbesondere das Bau- und das Bauausbaugewerbe. Sorge bereitet uns dagegen zunehmend der Fachkräftemangel. Grundsätzlich wirkt sich das Fehlen von Fachkräften auf alle Gewerke aus. Wir freuen uns natürlich über volle Auftragsbücher, allerdings können wegen des Personalmangels nicht alle Aufträge zeitnah ausgeführt werden. Dadurch kann es zu langen Wartezeiten kommen, mit denen auch wir nicht glücklich sind.

Das Fehlen von Fachkräften ist seit Jahren Thema. Wie kann dem Mangel wirkungsvoll begegnet werden?

Es gibt nicht das eine Rezept, das alle Probleme löst. Wir müssen an vielen Schrauben drehen, um die Situation zu entspannen.

Welche Schrauben meinen Sie?

Wir haben zum Beispiel viele Angebote und Projekte, um Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu zählen eine vom Bund geförderte Berufsorientierung für Flüchtlinge, um die berufliche Neigung der Teilnehmer zu erkennen, und das vom Land Niedersachsen geförderte „Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber“, das Geflüchtete in eine Ausbildung vermitteln will. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.

Was bedeutet gut?

Von den aktuell 365.000 Auszubildenden im Handwerk auf Bundesebene sind 20.000 Geflüchtete. Das entspricht 50 Prozent aller Geflüchteten, die derzeit in Deutschland eine Ausbildung absolvieren. Die ersten Geflüchteten haben ihre Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen und arbeiten nun als Geselle. Das werten wir als Erfolg.

An welchen Schrauben drehen Sie noch?

Wir haben eine eigene Image-Kampagne, mit der wir junge Menschen über das Handwerk informieren und für das Handwerk begeistern wollen. Eine ganz wichtige Aufgabe ist zudem die Berufsorientierung an Schulen und insbesondere an den Gymnasien. Aus unserer Sicht ist die Akademisierung der Berufsstarter ein Problem. Die Schule ist der richtige Ort, um auch über Chancen im Handwerk zu informieren. Dazu gehört das Thema Verdienst. Das Einkommen eines selbständigen Handwerksmeisters muss sich nicht hinter dem eines Chefarztes verstecken. Und wer sein Studium beendet, findet nicht automatisch einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz. Die Schule und das Elternhaus sind entscheidend für die Auswahl des Ausbildungsberufs. Deshalb wollen wir mit den Schulen stärker in den Dialog kommen.

Der Verein „Partnerschaft für Lehrstellen“ in Salzgitter hat zusammen mit der Oberschule in Söhlde eine Berufsorientierungswoche organisiert. Die Schüler konnten sich gezielt über die Angebote von knapp 50 Unternehmen, Institutionen und Verbänden informieren. Könnte das Vorbildcharakter haben?

Die Idee ist gut, allerdings wäre es für die Betriebe ein hoher Aufwand, direkt in die Schulen zu kommen. Wir machen etwas Vergleichbares und organisieren seit einigen Jahren im Braunschweiger Eintracht-Stadion ein Speed-Dating für Schüler und Handwerksbetriebe, das gut angenommen wird.

Dennoch ist der Fachkräftemangel immer noch akut.

Ich bin aber überzeugt, dass er noch ausgeprägter wäre, wenn wir nicht aktiv geworden wären. Unsere Ausbildungsbilanz für das aktuelle Ausbildungsjahr in Braunschweig ist ausgeglichen. Das ist doch ein großer Erfolg. Natürlich ist uns bewusst, dass wir nachlegen müssen. Dazu gehört, am Image des Handwerks zu arbeiten. Das Bild schmutziger, körperlich sehr schwerer Arbeit ist in den allermeisten Fällen überkommen. Stattdessen haben es Handwerker in vielen Bereichen mit Hightech zu tun, das Handwerk bietet ein hohes Maß an beruflicher Identifikation und gute Aufstiegschancen bis hin zur Selbständigkeit. Helfen können auch Instrumente wie das Azubi-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, weil die Wege zur Berufsschule und zur überbetrieblichen Ausbildungsstätte mitunter weit sind.

Frauen sind im Handwerk noch immer unterrepräsentiert, wäre das nicht ein Ansatzpunkt, um zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen?

Unbedingt. Wir begrüßen Frauen in jedem Handwerksberuf, es hat sich gezeigt, dass sie oft die besten Abschlüsse haben. Zwar haben wir über alle Gewerke einen Zuwachs an Frauen, aber er ist immer noch zu gering. Unter den Auszubildenden liegt die Frauenquote bei knapp 20 Prozent, wir wünschen uns

50 Prozent. Helfen können Instrumente wie die Flexibilisierung der Ausbildung. Wenn es zum Beispiel um die Betreuung von Kindern geht, kann eine Teilzeitausbildung absolviert werden, die gesamte Ausbildungsdauer würde sich dann verlängern.

Was passiert, wenn die Fachkräftelücken größer werden?

Wenn wir die Entwicklung nicht drehen, mache ich mir besonders um den ländlichen Raum große Sorgen. Wenn dort Handwerksbetriebe sterben, hat das weitreichende negative Auswirkungen auf die gesamte dörfliche Struktur: Es fehlen nicht nur Arbeitgeber. Handwerksmeister engagieren sich oft auch im Vereinsleben und im Rat ihrer Gemeinde. Grundsätzlich gilt: Wenn die Zahl der Auszubildenden abnimmt, gibt es weniger Meister, weniger Betriebsgründungen und -übernahmen. Zugleich drohen immer mehr Betriebsschließungen. In den Dörfern fehlen schon jetzt Bäcker, bald wären es Friseure und Heizungs- und Sanitärbetriebe.

Insbesondere die Industrie spricht von einer großen Veränderung, einer Transformation, die von der Digitalisierung getrieben wird. Inwieweit ist das Handwerk betroffen?

Die Digitalisierung spart das Handwerk nicht aus. Aber anders als in einigen Bereichen der Industrie geht sie im Handwerk nicht einher mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Stattdessen verbessert die Digitalisierung die Arbeitsbedingungen und macht uns schneller. Der Bauhandwerker wird zum Beispiel über digitale Kanäle über den Fortgang eines Bauprojektes informiert und kann so seinen Einsatz präziser planen, der Tischler kann digitale Vorlagen für die Möbelfertigung einsetzen. Aber es wird auch weiterhin den Handwerker geben, der reparieren kann und muss. Die traditionellen Fertigkeiten werden also durch Digital-Kenntnisse ergänzt.

Ergeben sich durch die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle für das Handwerk?

Aber ja. Ich denke zum Beispiel an Bäcker und Konditoren, die von ihren Kunden digitale Vorlagen für personalisierte Brote oder Torten bekommen und dann produzieren.

Wie verändert der Einsatz neuer digitaler Technik die Ausbildung?

Die Ausbildungsinhalte werden in den entsprechenden Ausschüssen des Handwerks fortwährend geprüft und angepasst. Wir setzen zum Beispiel in Schweißlehrgängen VR-Brillen ein. Damit können die Teilnehmer ohne den Einsatz von Material virtuell schweißen, die Schweißnaht ist exakt zu erkennen. Um mit der technischen Entwicklung Schritt halten zu können, müssen wir fortlaufend in unsere Ausbildungszentren investieren. Um nicht zurückzufallen, benötigen wir aber in Zukunft dringend finanzielle Unterstützung von der Politik.

Wie bewerten Sie die Situation an den Berufsschulen?

Sie bereitet uns wirklich große Sorgen. Durch die vielerorts sinkende Zahl der Berufsschüler werden die Klassen immer kleiner. Deshalb werden Überlegungen aus der Politik immer lauter, dass Klassen zusammengelegt werden. Das könnte zum Beispiel berufsübergreifend sein, dann würden etwa Bäckerei- und Fleischerei-Fachverkäufer oder Dachdecker, Zimmerleute und Maurer gemeinsam unterrichtet. Ein anderes Modell sieht die jahrgangsübergreifende Zusammenlegung von Klassen vor. Beide Ansätze sehen wir kritisch, weil darunter nach unserer Auffassung die Unterrichtsqualität leiden würde.

Es ist immer wieder zu hören, dass an den Berufsschulen zu viel Unterricht ausfällt, die Unterrichtsversorgung also nicht ausreichend ist.

Auch diese Entwicklung sehen wir kritisch und mit großer Sorge. Wir würden uns deshalb wünschen, dass der Zugang für Quereinsteiger erleichtert wird. Ich denke da zum Beispiel an Handwerksmeister, die an eine Berufsschule wechseln könnten. Eine andere Lösung könnte virtueller Unterricht sein. So könnten zum Beispiel Berufsschüler aus Braunschweig und Wolfsburg gemeinsam unterrichtet werden.

Nachdem 2004 die Meisterpflicht für 53 Gewerke aufgehoben wurde, wurde sie nun für 12 Gewerke wieder eingeführt. Wie bewerten Sie diesen Schritt?

Wir begrüßen diese Entscheidung der Politik sehr. Die Qualität der Arbeit hat durch die Aufhebung der Meisterpflicht gelitten, Ausbildungsplätze gingen verloren. Wenn es nach uns geht, kann auch für weitere Gewerke die Meisterpflicht wieder eingeführt werden. Wir sehen durch die Meisterpflicht Qualität, Ausbildung, Verlässlichkeit, Verbraucherschutz und Kulturgüterschutz gewährleistet. Unter den letztgenannten Aspekt fallen zum Beispiel die Orgelbauer. Ihr Wissen ginge ohne Meisterbrief und damit die Berechtigung zur Ausbildung verloren.

Was ist die größte Herausforderung für das Handwerk?

Eine große Herausforderung ist die Digitalisierung. Eine weitere Herausforderung ist der Umwelt- und Klimaschutz. Wir unterstützen zum Beispiel die Bepreisung von CO 2 , damit Konzepte für die Sanierung von Bestandsgebäuden entwickelt werden können. Dort gibt es noch ein riesiges Potenzial, um Energie einzusparen. Auch die Nachhaltigkeit des Bauens wird eine größere Rolle spielen.

Inwiefern?

Baumaterialien müssen so gestaltet sein, dass sie einfach wiederverwertbar sind. In diesem Bereich wurden früher viele Fehler gemacht, ich denke zum Beispiel an asbesthaltige Eternitplatten oder an Styropor, die schwer zu entsorgen sind. Ein anderer Aspekt ist die Innenluft von Gebäuden. Die sind zwar immer besser gedämmt, innerhalb der Gebäude finden sich aber Ausdünstungen von Möbeln, Tapeten und Teppichen. Durch den gezielten Einsatz von Filtern und Lüftungen könnte die Innenluft dennoch sauberer sein als außerhalb der Gebäude.

Recycling könnte auch dem Handwerk zusätzliches Geschäft bringen.

Eindeutig, da gibt es Wachstumschancen.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für die Handwerksbetriebe selbst?

Sie wird zunehmend wichtiger. Das gilt zum Beispiel auch für meinen Schornsteinfegerbetrieb. Ich will in naher Zukunft meine Verbrennerfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Das können E-Autos sein, aber auch elektrische Lastenfahrräder.