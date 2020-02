Baumesse Göttingen verzeichnet Besucherzuwachs

Als am Sonntagabend die Baumesse Göttingen ihre Tore schloss, waren sich Gäste und Aussteller einig: Die Messe war erneut ein voller Erfolg. Genauer: 20 Prozent mehr Gäste als noch 2019 besuchten die Lokhalle. Drei Tage hatten sich Besucher aus Göttingen und der Region rund ums Eigenheim informiert und im persönlichen Dialog ihre individuellen Projekten mit den Experten besprochen. Entsprechend zufrieden waren Veranstalter und der Premiumpartner, die Stadtwerke Göttingen.

Als Schwerpunkte hatte sich die Messe für nachhaltige Energiegewinnung, Sanierungsmöglichkeiten in Bestandsimmobilien und moderne Heizungslösungen entschieden. Dass die Messe damit erneut das Interesse der Gäste getroffen habe, habe sich ab dem ersten Tag gezeigt und bestätigte sich dann Sonntagabend als die Messe verkündete: Besucherrekord mit 20 Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr, heißt es vonseiten des Veranstalters. An allen Ständen fanden sich junge und ältere Gäste, Familien und Singles in intensiven Gesprächen, um mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zu erfahren, das bestehende oder geplante Eigenheim optimal zu planen. Immer wieder war dabei ein umweltgerechtes, also nachhaltiges Wohnen Thema. Denn wer auf eine moderne Heizung setzte, die eigenen vier Wände gut dämmt und mit den richtigen Fenstern ausstattet, der schont damit nicht nur Ressourcen, er spart auch Geld bei den Nebenkosten.

Geld, das dann an anderer Stelle investiert werden kann. Beispiele gab es in der Lokhalle zur Genüge. Viele Experten konnten den Besuchern Rede und Antwort stehen. „Wir sind äußerst zufrieden, wie vielfältig die Themen auf der gesamten Messe waren“, sagt Projektleiterin Sarah Bootsmann. Denn jeder Gast komme mit ganz eigenen Ideen und Fragen. Die Herausforderung sei es, das richtige Umfeld zu schaffen, damit die Messe Inspiration und Information an einem Ort biete. Dass dies auch 2020 wieder gelang, lag auch am Einsatz der Aussteller aus der Region, betont die Projektleiterin.

Zum Konzept der Messe zählt es, dass die Unternehmen auch im Nachgang als Partner greifbar bleiben, damit die besprochenen Ideen auch gemeinsam umgesetzt werden können. Davon profitiert nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern zugleich der Eigenheimbesitzer durch eine individuelle und greifbare Betreuung.

In den Fachvorträgen spiegelte sich das Interesse an modernen Lösungen ebenfalls wieder. Innovative Ideen benötigen von Beratung, Förderung bis Umsetzung die richtige Expertise. Das Expertenwissen reichte von Vorträgen zur zeitgemäßen Gebäudesicherung über Effizienzhaus-Standards bis zur Energie- und Fördermittelberatung.