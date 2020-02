Für klagende Schweizer VW-Kunden sieht es düster aus

Darf der Rechtsdienstleister My-Right VW-Kunden in einer Art „Sammelklage“ vor Gericht vertreten? Ist das Geschäftsmodell des Inkasso-Unternehmens zulässig? Diese Fragen spielen für zehntausende deutsche und ausländische VW-Kunden, die ihre Ansprüche an das Berliner Unternehmer abgetreten haben, eine zentrale Rolle. Am Dienstag erörterte das Landgericht Braunschweig sie ausführlich – allerdings nur für einen Schweizer Kunden des Wolfsburger Autobauers. Sein Fall wurde als eine Art „Pilotfall“ abgetrennt von der My-Right-Sammelklage, die insgesamt 2004 Schadenersatzklagen von Schweizer VW-Kunden bündelt. Für diesen einen Kunden – und damit womöglich auch für alle anderen ausländischen VW-Kunden, die sich von My-Right vertreten lassen – sieht es wenig erfolgversprechend aus. Das geht aus einer ersten Einschätzung des Landgerichts Braunschweig hervor, die sie in einer Güteverhandlung zwischen My-Right und Volkswagen am Dienstag in Braunschweig erläuterte.

Volkswagen ist der Auffassung, dass die Abtretung der Ansprüche der VW-Kunden an My-Right generell nicht wirksam ist, weil der Rechtsdienstleister gleich mehrfach gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstoße. So sei My-Right etwa als Inkassounternehmen registriert und dürfe Forderungen deshalb nur außergerichtlich einziehen. Das Geschäftsmodell des Dienstleisters sei zudem rechtswidrig, weil es Forderungen massenhaft bündele, der Einzelfall spiele für das Unternehmen keine große Rolle. Diese und weitere Argumente der VW-Anwälte der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer nannte der Vorsitzende Richter Pedro Serra de Oliveira der elften Zivilkammer während der Verhandlung „teilweise wenig fassbar“, schwammig wolle er nicht sagen.

Punkt für Punkt arbeitete sich der Richter nichtsdestotrotz an den von Volkswagen angeführten Argumenten ab. Dabei berief sich Serra de Oliveira immer wieder auf ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom November 2019 zum Online-Portal „wenigermiete.de“, das von dem Rechtsdienstleister Lexfox betrieben wird. Nach dem BGH-Urteil ist der Begriff der Inkassodienstleistung weit auszulegen, das Lexfox-Geschäftsmodell deswegen zulässig. Dass eine Zivilkammer des Braunschweiger Landgerichts auf dieser Grundlage auch das Geschäftsmodell von My-Right für legitim hält, wurde bereits Anfang Januar bekannt, als diese beiden Streitparteien ihre Einschätzung mitteilte.

Am Dienstag nannte der Richter nun aber den Punkt „Interessenkonflikt“ als eventuell strittig. Gemeint ist, dass My-Right seinen Gewinn an den Prozessfinanzierer und Investor Burford Capital abführen muss und damit nicht ausschließlich im Interesse seiner Auftraggeber – also den VW-Kunden – tätig sei. Allerdings schränkte der Richter gleich ein: „Insgesamt spricht einiges dafür, dass die VW-Argumente nicht greifen. Wir legen uns aber noch nicht fest.“ Bei dieser Tendenz dürfen sich die rund 30.000 deutschen VW-Kunden, die sich von My-Right am Landgericht Braunschweig vertreten lassen, freuen. Der My-Right-Anwalt Wolf von Bernuth von der Kanzlei Hausfeld sagte nach der Verhandlung am Dienstag: „Wir sind erst einmal sehr zufrieden, dass diese Kammer mit einer sehr ausführlichen Begründung das Geschäftsmodell von My-Right für rechtens erklärt hat.“ Die VW-Anwälte hingegen hörten beim Verfahren am Dienstag noch keine abschließende Meinung der Kammer heraus.

Scheitern könnte die Klage von My-Right für die Schweizer Kunden aber trotzdem: Am Paragraphen 3 des RDG. Der dreht sich um die „Befugnis“ von Rechtsdienstleistern – im Fall der Schweizer VW-Kunden ist diese laut Serra de Oliveira „durchgreifend problematisch“. Denn als ein in Deutschland registriertes Inkassounternehmen habe My-Right keine Befugnis zu Rechtsdienstleistungen in der Schweiz nachgewiesen. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass My-Right die nötige Sachkenntnis für das Schweizer Recht fehle. Der Richter bezeichnete es aber als „Kern“ und „DNA“ des Rechtsdienstleistungsgesetzes, dass es Befugnisse nur in dem Rahmen erlaubt, in dem Rechtsdienstleister Kenntnis haben – um deren Kunden zu schützen. Dieser Verstoß gegen das RDG hat laut der Kammer zur Folge, dass das Abtreten der Ansprüche durch die VW-Kunden nichtig wird – und damit also womöglich die gesamte Klage der Schweizer VW-Kunden, die My-Right bündelt.

Eine Entscheidung will das Gericht am 22. Mai verkünden. My-Right-Anwalt Wolf von Bernuth sagte unserer Zeitung schon nach der Verhandlung am Dienstag, gegebenenfalls in Berufung gehen zu wollen. My-Right fasst die Klagen von insgesamt 2004 Schweizer Kunden mit einem Streitwert von mehr als 800.000 Euro zusammen. Außerdem vertritt es die Ansprüche von rund 6000 klagenden VW-Kunden aus Slowenien, die ebenfalls am Landgericht Braunschweig verhandelt werden sollen. Auf die Zulässigkeit dieser Klagen wird das Urteil im Schweizer Fall direkte Auswirkungen haben, auf deutsche Klagen hingegen nicht.

Ein Vergleich, den der Richter vorschlug, ist unwahrscheinlich. Er argumentierte in Richtung VW, dass ein Vergleich den Autobauer wahrscheinlich günstiger käme als die Einzelverfahren, die womöglich aus der Schweizer Sammelklage resultierten. Zudem sei damit ein Diesel-Verfahren „abgehakt“. Als Vergleichssumme nannte er 2000 Euro pro Kunde. VW-Anwalt Hans-Patick Schroeder rechnete: „Das sind bei 2004 Kunden vier Millionen Euro.“ Er nehme die Zahl mal mit zu VW.