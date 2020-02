Berufsinformationsabend zeigt Ausbildungsperspektiven auf

Was 2009 durch die Initiative von Roger Mellinghausen, Mitglied im Mekom-Vorstand, angeschoben wurde, hat sich zehn Jahre danach zu einem Selbstläufer mit Mehrwert entwickelt: Das Netzwerk Druck & Medientechnologie, betreut vom Mekom Regionalmanagement, sorgt für den Austausch unter den Auszubildenden und ist mittlerweile ein Argument für die Ausbildungsbetriebe Indula, Jungfer Druckerei und Verlag GmbH, Kodak Communications, Silverlynx Media, Sun Chemical und RKW bei der Suche nach Auszubildenden. Die Netzwerkarbeit setzt sich für mehr wirtschaftlichen Erfolg in der Region ein.

Für viele Betriebe ist die Ausbildung im eigenen Hause nach wie vor das Gebot der Stunde und wichtig für den Aufbau zukünftiger Fach- und Führungskräfte. Besonders junge Menschen aus der Region, die in ihrer unmittelbaren Umgebung arbeiten und wohnen möchten, sind als motivierte und engagierte Mitarbeiter bedeutend für den unternehmerischen Erfolg.

Bereits zum fünften Mal fand daher am 27. Januar ein Berufsinformationsabend statt, erstmalig in den Räumen des Unternehmerverbandes in der Osteroder Innenstadt. Eltern, Lehrer und andere Involvierte konnten sich mit ihren Kindern oder anvertrauten Jugendlichen ausführlich über berufliche Perspektiven und Möglichkeiten in der Umgebung unterrichten lassen. Betriebe aus dem grafischen Gewerbe standen gemeinsam mit ihren Auszubildenden Rede und Antwort rund um das Thema „Ausbildung“. Ziel war etwa die aktive Unterstützung aus erster Hand in der Berufsfindungsphase. Die Azubis nahmen die Herausforderung gern an, ihren Betrieb und ihren Beruf vorzustellen. Damit steige auch die Identifikation mit ihren Arbeitgebern. So zeigten alle Teilnehmer ein hohes Maß an Engagement.

„Der Erfolg gibt uns Recht“, zeigte sich Roger Mellinghausen über die Bemühungen erfreut. Das Netzwerk Druck & Medientechnologie habe sich innerhalb von zehn Jahren zu einem Selbstläufer entwickelt. Immer wieder sprächen Unternehmen vor, die sich einbringen möchten.

Aus Mellinghausens Händen nahmen in diesem Rahmen Unternehmensvertreter von Indula und RKW ihre Mekom-Mitgliedsurkunden entgegen. „Wir wollen das Netzwerk nicht grenzenlos erweitern, das würde den Austausch komplizierter machen und früher oder später zum Erliegen bringen“, erklärte Sylvia Wulf, Ansprechpartnerin bei der Mekom. Am Ende des Tages sei Personalern, Ausbildern und Auszubildenden aber auch bewusst, dass das Angebot zur Berufsorientierung sehr umfangreich sei.

Auch wenn es bei den Besucherzahlen beim Berufsinfoabend noch Luft nach oben gab, werden die Unternehmen weiterhin Informationen für alle am Berufsorientierungsprozess Beteiligten zur Verfügung stellen und für Gespräche, Praktika und Info-Tage bereitstehen. Mekom ließe nichts unversucht, um Arbeitgeber und potenzielle Auszubildende mit Angeboten zusammenzubringen.