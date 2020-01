Handwerkskammer ehrt die besten Gesellen

Am 18. Januar reisten aus dem gesamten Kammerbezirk rund 150 Betriebsinhaber, Gesellen, Familienangehörige und Freunde in das Berufsbildungszentrum Hildesheim (BBZ), um bei der traditionellen „Ehrung der Besten“ der Handwerkskammer dabei zu sein. Unter den 38 Kammersiegern befanden sich auch zahlreiche Landes- und Bundessieger, die in diesem Jahr von Vizepräsident Hartmut Kahmann aus Holzminden mit Urkunden ausgezeichnet wurden.

Vizepräsident Kahmann dankte in seiner Rede den zahlreichen Ausbildungsbetrieben: „Auch Sie gehören zu den Siegern. Ihnen ist es mit Leidenschaft, Kompetenz und sicherlich auch viel Geduld gelungen, die Sieger zu fordern, zu fördern und zu Höchstleistungen zu motivieren.“

Kahmann betonte die Erfolge des Handwerks im zurückliegenden Jahr und nannte dafür exemplarisch als „klares Bekenntnis der Politik zur Ausbildung, zur Qualität handwerklicher Leistungen und damit auch für den Verbraucherschutz“ die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Handwerksberufen. Er ermutigte die besten Gesellen dazu, jede Chance zur Fort- und Weiterbildung zu nutzen. Die durch den niedersächsischen Wirtschaftsausschuss des Landtages verlängerte Meisterprämie über 4.000 Euro würde den potenziellen Meisteranwärtern einen Anreiz bieten, um ihre Ziele zeitnah anzupacken. „Mit der Meistergründungsprämie in Höhe von 10.000 Euro können Sie sich als frischgebackener Meister nun auch die Personalkosten für Ihren ersten Mitarbeiter finanzierenlassen. Trauen Sie sich das zu?“

23 Gesellen mit Stipendiatenprogramm ausgezeichnet

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war die zusätzliche Auszeichnung von 23 Gesellen mit dem Stipendiatenprogramm der Stiftung Begabtenförderung (sbb). Die Bescheinigungen über die Aufnahme in das Programm überreichte HWK-Geschäftsführer Jürgen Garms. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vergebene Stipendium in Höhe von 8.100 Euro kann von den Nachwuchstalenten für aufbauende oder berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen genutzt werden.

Ina-Maria Heidmann, Hauptgeschäftsführerin der HWK, dankte Oliver Ackermann, der als Leiter des Bereiches Firmenkunden der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen die Veranstaltung als Sponsoringpartner unterstützte. Musikalisch begleitete die Band Dazed Intuition die Auszeichnung.

Die besten Gesellen ihres Handwerks aus dem Landkreis Northeim. Foto: hwk

Info: Sie wurden als Beste ihres Jahrgangs ausgezeichnet

Aus dem Landkreis Göttingen:

Marcel Boldt (Maler und Lackierer bei Malermeisterin Sabine Boldt GmbH, Rosdorf); Saskia Fengewisch (Metallbauerin bei Eisenmann Thermal Solutions GmbH & Co. KG, Bovenden); Tom Görz (Elektroniker bei Harz Energie Netz GmbH, Osterode); Pascal Heddergott (Metallbauer beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen); Fabian Enrico Frank Herrmann (Dachdecker bei Nils Johannes Wiesemann, Lütgenhausen); Lukas Kesselhut (Zimmerer bei Zimmerei Siegfried Grünewald GmbH, Hann. Münden); Sarah Lena Marei (Schornsteinfegerin bei Stefan Stein, Göttingen); Philip Neuenroth (Technischer Modellbauer bei MODELLBAU-WERKSTATT Bertram Heyn e.K., Göttingen); Franziska Ries (Buchbinderin bei der Georg-August-Universität Niedersachsen, Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen); Henrik Rohrbach(Kraftfahrzeugmechatroniker bei Karosserie- und Fahrzeugtechnik Michael Kramer, Dransfeld); Tim Schäfer (Feinwerkmechaniker beim Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen); Paula von Minckwitz (Friseurin bei Beate Iller, Rhumspringe); Marius Weidemeier (Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Agrar-Markt Deppe GmbH, Bad Lauterberg); Ria Wicke(Kauffrau für Büromanagement, Lodewick GmbH, Herzberg); Lukas Wolfram(Feinwerkmechaniker bei Georg-August-Universität Göttingen, Geowissenschaftliches Zentrum, Göttingen)

Landkreis Northeim:

Karl Biermann (Zimmerer bei Mönnig Bau GmbH & Co. KG, Katlenburg-Lindau), Julia Bücker (Land- und Baumaschinenmechatronikerin Hilmer GmbH, Moringen); Felix Deilke (Feinwerkmechaniker bei HEBO Zerspanungs-GmbH, Uslar); Ida-Janika Giese (Raumausstatterin bei Raumgestaltung Vespermann OHG, Moringen); Leon Gleichfeld (Straßenbauer bei Schuchart Tief- und Straßenbau GmbH, Dassel); Marciel Olesch (Tischler bei Armin Sander, Northeim); Lars Alexander Teuber (Elektroniker bei Elektro-Voss Northeim GmbH, Northeim)