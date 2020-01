Supermärkte nehmen jetzt auch schmutzige Wäsche an

In den vergangenen Jahren haben sich Online-Wäschereien wie Jonny Fresh, Persil-Service oder Waschmal mit einem Abholservice etabliert und machen so der Reinigung um die Ecke Konkurrenz. Die Branche ist im Umbruch. In Zeiten, in denen man Bücher, Pizzen, Taxis oder Weihnachtsbäume ganz...