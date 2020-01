Göttingen hat Deutschlands höchste Buchhändlerdichte

Göttingen. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Buchhandlungen pro Einwohner wie in Göttingen. Neben den Filialisten gibt es viele Nischenbuchhandlungen.

Göttingen ist Deutschlands Stadt mit der höchsten Buchhandelsdichte, berichtet der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Bundesweit sinkt die Zahl der Leser. Von Lesemüdigkeit spürt Buchhändler Boris Tickenbrock jedoch wenig. Das Weihnachtsgeschäft habe gerade mal wieder gezeigt, dass das Buch „ungebrochen“ zu den beliebtesten Geschenken gehöre, berichtet der Filialleiter von Göttingens größter Buchhandlung Thalia. Über eine Fläche von 1.800 Quadratmetern verfügt sein Haus an der Weender Straße 36/38. Im März 2010 ist es eröffnet worden.

Drastisch verkleinert hat dagegen das Unternehmen Hugendubel im Juni 2018 seine Göttinger Filiale. Mit 260 Quadratmetern verfügt sie an der Weender Straße 39 nur noch über ein gutes Drittel der ursprünglichen Fläche. „Der Eingangsbereich der alten denkmalgeschützten Immobilie ist zu eng und nicht barrierefrei gewesen“, erklärt Hugendubel-Regionalleiterin Sabine Kuckuck. Zudem habe der Flächenzuschnitt auf den verschiedenen Etagen nicht mehr den Bedürfnissen entsprochen. Heute würden 500 Quadratmeter im Buchhandel als ausreichend gelten.

20 Prozent Nonbook-Artikel

„In meiner Heimatstadt Berlin gibt es Stadtviertel, da wäre eine Buchhandlung mit 100 Quadratmetern Fläche bereits zu groß“, kommentiert das Thalia-Filialleiter Tickenbrock. In einer Universitätsstadt wie Göttingen mit seinen vielen Lesern rechneten sich 1800 Quadratmeter. Dagegen sprächen auch nicht die vielen Nonbook-Artikel, die einen „signifikanten Anteil“ am Umsatz einspielten. Sie würden der Kundschaft einen „Mehrwert“ bieten. Bei der Eröffnung hatte Thalia davon gesprochen, dass 20 Prozent des Sortiments keine Bücher seien. Diese Zahl will Tickenbrock heute nicht bestätigen.

Auf 70 Quadratmeter hat sich die Göttinger Traditionsbuchhandlung Calvör 2011 verkleinert. Mit dem Umzug von der Weender Straße an die Jüdenstraße 23 ging eine Spezialisierung einher. Inhaber Eckart Kohl bietet heute Belletristik und ausgewählte Sachbücher an. Wissenschaftliche Literatur vertreibt er in einem Geschäft in der Zentralmensa. Die Kinder- und Jugendbuchhandlung in Bovenden hat er vor zwei Jahren aufgegeben. Auch die anderen inhabergeführten Buchhandlungen in Göttingen setzen auf Spezialisierung. Linke, politische Literatur bietet der Rote Buchladen am Nikolaikirchhof 7. Frauen- und Kinderbücher gibt es bei Laura an der Burgstraße 21. Religiöse Werke und Devotionalien sind Schwerpunkte bei Hertel an der Kurzen Straße 14. Restbestände und Mangelexemplare vertreibt der BuchStern an der Theaterstraße.

Baghira setzt auf Bilderbücher

Kinderbücher verkauft Gaby Peters seit drei Jahren in ihrem Geschäft Baghira an der Wendenstraße 2. Bei der ehemaligen Deuerlich-Mitarbeiterin finden Kunden unter anderem gendergerechte Bilderbücher, wo Männer am Herd stehen. Peters führt insbesondere Bücher kleiner Verlage und betreibt zudem ein Antiquariat.

Auch wer sich spezialisiert, muss sein Sortiment zum Teil neu ausrichten. „Wir haben früher viele Kunstbücher angeboten, aber da ist die Nachfrage bereits vor zehn Jahren eingebrochen“, erinnert sich der Inhaber der Eulenspiegel-Buchhandlung, Reiner Grabe. Er konzentriert sich heute auf spirituelle Lebenshilfe sowie ausgewählte Sachbücher. „Der eigentliche Wettbewerber der inhabergeführten Buchhandlung sind nicht die Filialisten, sondern Amazon“, betont Grabe überzeugt.

Die meisten Göttinger Buchhändler haben sich darauf eingestellt. Kunden können auch bei ihnen online bestellen und sich die Bücher nach Hause oder ins Geschäft liefern lassen. „So stärken sie den Buchhandel vor Ort“, betont Calvör-Chef Kohl.